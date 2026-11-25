Las ventas en supermercados registraron una caída del 3% interanual en septiembre de 2026, de acuerdo con el último informe difundido este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato refleja las dificultades del consumo y se suma a un balance negativo para los primeros nueve meses del año.

Según la Encuesta de Supermercados, el índice de ventas totales a precios constantes acumuló una disminución del 2,9% entre enero y septiembre, en comparación con el mismo período de 2025.

Además, la medición mensual también arrojó resultados negativos. La serie desestacionalizada mostró una baja del 0,9% respecto de agosto, mientras que el índice de tendencia-ciclo registró una caída del 0,4% en relación con el mes anterior.

Las ventas en supermercados volvieron a caer en septiembre

Los datos del organismo estadístico muestran que la retracción del consumo en las grandes cadenas comerciales se mantuvo durante septiembre. La caída interanual del 3% se suma al retroceso acumulado en lo que va de 2026.

El indicador desestacionalizado, que permite comparar la evolución mensual sin los efectos propios de cada período, también registró una variación negativa. En este caso, la disminución fue del 0,9% frente a agosto.

Qué pasó con las ventas en los autoservicios mayoristas

A diferencia de lo ocurrido en los supermercados, los autoservicios mayoristas registraron una mejora interanual durante septiembre.

De acuerdo con los datos del INDEC, las ventas a precios constantes aumentaron 1% respecto del mismo mes de 2025. Sin embargo, en la comparación mensual tuvieron una disminución del 0,5% frente a agosto.

El resultado muestra un comportamiento dispar entre los distintos formatos comerciales, con una leve recuperación interanual en el segmento mayorista, aunque todavía con una variación negativa en la medición mensual.

Las ventas en los centros de compras

Por su parte, las ventas en centros de compras, que incluyen a los shoppings, registraron una suba interanual del 0,3% en septiembre de 2026.

No obstante, al comparar el resultado con agosto, el indicador mostró una caída del 0,8%.

De esta manera, los datos publicados por el INDEC reflejan un escenario heterogéneo para el comercio: mientras los supermercados acumularon retrocesos tanto en la comparación interanual como en el balance de los primeros nueve meses, los mayoristas y los centros de compras exhibieron leves mejoras frente a septiembre del año pasado.