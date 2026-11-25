El jefe de Gabinete, Diego Santilli, brindó este miércoles su primer informe de gestión ante el Senado de la Nación y aprovechó la exposición para realizar una fuerte defensa del Gobierno de Javier Milei. En uno de los pasajes más destacados de su discurso, desafió a quienes pronosticaban que la administración libertaria no lograría sostenerse en el poder y aseguró que el Presidente buscará la reelección.

“No se cayó a los seis meses, hoy va por la reelección”, afirmó el funcionario, en referencia a Milei. La declaración formó parte de una respuesta a los sectores de la oposición que, según recordó, anticipaban un estallido social y una caída anticipada del Gobierno.

Santilli también apuntó contra el kirchnerismo, reivindicó las políticas de seguridad y lanzó un mensaje hacia la provincia de Buenos Aires al comparar los resultados obtenidos en Rosario contra el narcotráfico con la situación del conurbano bonaerense.

Santilli desafió a la oposición y aseguró que Milei irá por la reelección

Durante su exposición, el jefe de Gabinete repasó los pronósticos que distintos sectores políticos habían realizado al comienzo de la gestión libertaria. Según sostuvo, algunos anticipaban que el Gobierno no podría avanzar con su programa económico ni conseguir respaldo parlamentario.

“Muchos dijeron que si hacía lo que prometía, el Gobierno de Milei volaba por los aires. Dijeron que iba a haber un estallido, que no iba a durar seis meses y que le iban a tomar las calles”, recordó.

Luego, cuestionó esos pronósticos y lanzó la frase que marcó uno de los momentos centrales de su discurso: “Se equivocaron. Una vez más le erraron en el análisis. No hubo estallido: hubo crecimiento. No se cayó a los seis meses: hoy va por la reelección”.

El funcionario también destacó el resultado electoral de La Libertad Avanza y sostuvo que el oficialismo logró superar las advertencias de la oposición y consolidar su posición política.

El cruce con el kirchnerismo y el mensaje sobre el conurbano bonaerense

Otro de los momentos de tensión se produjo cuando Santilli se dirigió a los senadores kirchneristas y comparó los avances contra el narcotráfico en Rosario con la situación de inseguridad en el conurbano bonaerense.

“En Argentina ahora el que las hace, las paga”, afirmó el jefe de Gabinete. Luego, lanzó una frase dirigida a los legisladores opositores: “Tomen nota, si pudimos en Rosario, se puede en el conurbano”.

Las declaraciones provocaron respuestas de integrantes del kirchnerismo fuera de micrófono y motivaron la intervención de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien pidió evitar los cruces durante la sesión.

Las referencias a la provincia de Buenos Aires también alimentaron las especulaciones sobre el futuro electoral de Santilli. Desde la oposición interpretaron sus palabras como un posible guiño a una candidatura a gobernador, aunque el funcionario no anunció una postulación.

“Argentina era un país en coma farmacológico”

Al comienzo de su informe de gestión, Santilli realizó un repaso de la situación económica y social que, según su diagnóstico, recibió Milei al asumir la Presidencia en diciembre de 2023.

“Hagamos memoria. Lo que recibió el Presidente era un caos. Hace tres años, Argentina era un país en ruinas, en coma farmacológico. Fue la peor herencia que recibió un gobierno en los últimos 40 años, un país en terapia intensiva”, expresó.

En esa línea, afirmó que “Milei trajo orden a la Argentina” y sostuvo que los ciudadanos eligieron al mandatario con ese objetivo.

El jefe de Gabinete también enumeró las dificultades que, a su entender, caracterizaban al país antes de la llegada de La Libertad Avanza al poder, y reivindicó las medidas implementadas por la administración libertaria.

Santilli defendió la política universitaria y destacó el presupuesto para hospitales

Otro de los temas abordados durante la exposición fue la política universitaria. En ese tramo, Santilli defendió las decisiones del Gobierno nacional y destacó que el presupuesto destinado a los hospitales universitarios supera actualmente los 100.000 millones de pesos.

“A las universidades también les trajimos orden”, sostuvo el funcionario, quien atribuyó los cambios en el área a la gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“Había que cambiar las cosas de raíz y eso hizo Sandra Pettovello”, agregó ante los senadores.

De esta manera, el primer informe de gestión de Santilli ante la Cámara alta estuvo atravesado por la defensa de la administración de Milei, las críticas al kirchnerismo y declaraciones con proyección electoral, tanto por la referencia a una eventual reelección presidencial como por sus menciones al conurbano bonaerense.