El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este miércoles una serie de actividades en el sur de la provincia de Buenos Aires, con inauguraciones y entregas vinculadas a la infraestructura, la energía y la política habitacional. En Pehuen Có, partido de Coronel Rosales, inauguró un nuevo parque solar destinado a mejorar el suministro eléctrico de la localidad. En tanto, en Tres Arroyos, entregó 120 viviendas a familias del distrito.

La agenda incluyó también la puesta en funcionamiento de dos SUM de la Comunidad, la entrega de equipamiento para servicios públicos, la firma de convenios de financiamiento municipal y la distribución de computadoras para estudiantes secundarios.

Kicillof inauguró el parque solar más grande de la Provincia en Pehuen Có

En Coronel Rosales, Kicillof encabezó la inauguración del Parque Solar de Pehuen Có, una obra que apunta a ampliar la capacidad energética y reducir los cortes de luz y las bajas de tensión en la localidad.

El emprendimiento cuenta con 1.650 paneles solares y forma parte del Plan de Generación Distribuida Solar de la Provincia. Según se informó, permitirá cubrir los picos de demanda y disponer de energía durante la noche, con beneficios para unos 2.200 habitantes y más de 45.000 visitantes que llegan a la localidad durante la temporada de verano.

Se trata del parque solar número 30 puesto en funcionamiento durante la actual gestión provincial y el de mayor potencia construido hasta el momento.

Durante el acto, el Gobernador sostuvo que la falta de capacidad energética representaba un límite para el crecimiento de Pehuen Có y destacó la inversión provincial para acompañar el desarrollo de la localidad.

Obras costeras e infraestructura para Coronel Rosales

En la misma jornada, Kicillof inauguró un Salón de Usos Múltiples (SUM) destinado a talleres, encuentros culturales y actividades comunitarias.

El espacio cuenta con 300 metros cuadrados y demandó una inversión de $550 millones. La obra incluyó también mejoras en los accesos, veredas perimetrales y un playón exterior.

Además, se entregaron dos camiones desobstructores de Aguas Bonaerenses (ABSA), destinados al mantenimiento de conductos, redes cloacales y desagües pluviales para prevenir anegamientos.

También se firmó un acuerdo de leasing con el Banco Provincia para la adquisición de dos camiones volcadores y una camioneta pick-up.

Por último, el Gobernador recorrió los trabajos de defensa costera de Pehuen Có, una obra que cuenta con una inversión de $5.600 millones y busca frenar la erosión y la pérdida de playa a lo largo de más de 2.100 metros.

Kicillof entregó 120 viviendas en Tres Arroyos

La segunda parte de la agenda se desarrolló en Tres Arroyos, donde el Gobernador encabezó la entrega de 120 viviendas junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el intendente Pablo Garate.

Las casas forman parte de un proyecto habitacional ubicado en la cabecera del distrito y fueron construidas mediante una inversión total de $13.428 millones.

Cada vivienda cuenta con 56 metros cuadrados. El proyecto contempló, además, la ejecución de redes eléctricas, agua potable, cloacas y gas envasado, junto con trabajos de pavimentación y enripiado de calles.

Durante el acto, Kicillof cuestionó la paralización de obras habitacionales por parte del Gobierno nacional y señaló que, pese a las dificultades económicas, la Provincia ya entregó 26.000 viviendas desde el inicio de su gestión.

Un nuevo SUM y entrega de netbooks en Tres Arroyos

La agenda en Tres Arroyos incluyó también la inauguración de un SUM en el barrio Santa Teresita, destinado al desarrollo de actividades culturales, deportivas y sociales.

El establecimiento tiene una superficie de 295 metros cuadrados, demandó una inversión de $483 millones y beneficiará a unos 1.200 vecinos y vecinas.

Además, Kicillof recorrió junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, la sucursal local de la entidad, que fue remodelada para adecuar sus instalaciones a los actuales estándares de tecnología y seguridad.

En ese marco, se firmó un acuerdo de leasing con el municipio para la compra de una motoniveladora, un minibús y un camión recolector. También se renovó el convenio de Provincia Microcréditos para facilitar el financiamiento de emprendimientos locales.

Por último, se entregaron 108 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de ocho escuelas del distrito y se distribuyeron 120 ejemplares de árboles a través del Ministerio de Desarrollo Agrario.

Las actividades formaron parte de una nueva recorrida del Gobernador por el interior bonaerense, con anuncios e inauguraciones en materia de energía, vivienda, infraestructura social y servicios públicos.