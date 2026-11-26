Una investigación por la muerte de una nena de apenas 3 años tuvo un avance decisivo en las últimas horas en Comandante Nicanor Otamendi, partido de General Alvarado. Sus padres fueron detenidos durante un allanamiento, luego de que los investigadores reunieran elementos que los señalarían como responsables del fallecimiento de la pequeña, informaron desde la fuerza.

La víctima murió el 11 de septiembre pasado, después de ser trasladada por su madre al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la localidad. Allí, el personal médico constató que había ingresado inconsciente y sin signos vitales.

Sin embargo, durante la revisión, la médica de guardia advirtió que la niña presentaba varios hematomas y golpes recientes en distintas partes del cuerpo. Esa situación encendió las alarmas y motivó la intervención judicial para determinar qué había ocurrido.

De acuerdo con las actuaciones, el aviso llegó a la Subestación de Policía Comunal de Otamendi cerca de las 00.50, mediante una comunicación telefónica del centro de salud ubicado en la intersección de Moreno y Martínez de Hoz.

La profesional que recibió a la pequeña relató que había ingresado alrededor de las 23.20 acompañada por su madre. Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas por el personal sanitario, no fue posible salvarle la vida.

La presencia de lesiones visibles en el cuerpo de la menor llevó a la Fiscalía de Miramar a ordenar las primeras medidas investigativas, entre ellas la intervención de Policía Científica, el trabajo de la morgue y la toma de testimonios a integrantes del entorno familiar.

Luego de las primeras diligencias en el CAPS, Policía Científica realizó un relevamiento en la vivienda donde residía la niña, ubicada en la calle Entre Ríos, entre Chaco y Neuquén. Allí secuestraron prendas de vestir y un juego de sábanas con manchas que serían hemáticas.

La investigación continuó bajo la órbita de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) Miramar. Durante las semanas siguientes se realizaron relevamientos vecinales, análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas y se reunieron testimonios considerados relevantes para reconstruir lo sucedido.

Según informó la investigación policial, esas tareas permitieron establecer la presunta participación de los dos progenitores en el hecho.

Allanamiento y detención de los padres

Con las pruebas reunidas, este miércoles 25 de noviembre, desde las 5.45, efectivos de la DDI realizaron un allanamiento en la vivienda familiar de Comandante Nicanor Otamendi.

Durante el procedimiento secuestraron dos teléfonos celulares y concretaron las detenciones de la madre, de 24 años, y el padre, de 22, quienes quedaron imputados por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

Por disposición del fiscal Rodolfo Moure, de la Fiscalía Descentralizada de Miramar, el hombre fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

En cuanto a la mujer, debido a que cursa un embarazo, se solicitó al Servicio Penitenciario Bonaerense un cupo para su alojamiento en una unidad acorde a su situación, mientras se aguardaba una respuesta.

La causa busca ahora profundizar las responsabilidades penales de ambos progenitores y esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la pequeña.