Una investigación por un violento robo bajo la modalidad de viuda negra terminó con cinco detenidos, el secuestro de somníferos, 31 teléfonos celulares y numerosos dispositivos electrónicos, además de la imputación formal de una joven que, según los investigadores, sería la presunta jefa de la banda y actualmente se encuentra detenida en una unidad penitenciaria de Los Hornos.

El procedimiento fue realizado por personal de la DDI La Matanza, con intervención de la Policía de la Ciudad, en el marco de una causa por robo agravado en poblado y en banda. Las diligencias incluyeron seis allanamientos en distintos domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y en la Unidad Penitenciaria N° 8 de Los Hornos.

La investigación se inició el 14 de septiembre, cuando un hombre de 46 años denunció haber sido víctima de un robo en su vivienda de Ramos Mejía. Según la reconstrucción incorporada a la causa, la víctima había contactado a una mujer a través de una red social y acordado un encuentro en su domicilio, ubicado en la zona de Balcarce y 12 de Octubre.

La mujer se presentó en el lugar y, presuntamente, le entregó una bebida que el hombre ingirió. Poco después, perdió el conocimiento y, al despertarse, habría sido atacado a golpes por la mujer y otros dos hombres, quienes le sustrajeron distintas pertenencias antes de escapar.

A partir de la denuncia, los investigadores realizaron análisis de cámaras de seguridad, tareas de campo, seguimiento de los movimientos posteriores al hecho e intervenciones telefónicas, que permitieron identificar a los presuntos integrantes de la organización.

De acuerdo con la hipótesis policial, la banda operaba desde distintos sectores de barrios de emergencia porteños y utilizaba aplicaciones de citas para captar a sus víctimas. Luego, presuntamente, las integrantes femeninas suministraban sustancias somníferas para facilitar el accionar de los cómplices y concretar los robos.

La presunta líder, de 20 años, ya se encontraba detenida en la Unidad Penitenciaria N° 8 de Los Hornos, en una causa por homicidio criminis causa en Moreno, también vinculada a una modalidad de ataque similar. Allí fue notificada formalmente de su situación procesal en el marco de esta nueva investigación.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó seis allanamientos que fueron diligenciados en sectores de la Villa 21-24 y Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires, además de la unidad penitenciaria donde permanece alojada la presunta cabecilla.

Como resultado, fueron detenidos cinco sospechosos, entre ellos cuatro jóvenes de entre 18 y 23 años, mientras que la presunta jefa recibió la correspondiente notificación judicial.

Durante los procedimientos se secuestraron 31 teléfonos celulares, cinco blísteres de medicamentos somníferos, tres netbooks, tres tablets y un iPad, además de dos corta candados, un camperón negro y un top negro, un casco de moto y 220 pesos mexicanos.

La causa está a cargo de la UFI y J N° 11 y el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial La Matanza, bajo la carátula de robo agravado en poblado y en banda.

La pesquisa busca profundizar el análisis de los elementos secuestrados y determinar si la organización habría protagonizado otros episodios bajo la misma modalidad delictiva.