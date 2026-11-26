La Liga Profesional de Fútbol oficializó los días y horarios de disputa de los partidos por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

A continuación, la programación completa:

​Sábado 28 de noviembre

20.00 Vélez (3A) – Independiente (7A) (TNT Sports)

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Sebastián Habib



22.00 Instituto (1B) – River (4A) (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato

Domingo 29 de noviembre

17.00 Rosario Central (1B) – Barracas Central (4A) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mariano Ascensi



20.30 Boca (2A) – Gimnasia (3B) (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlota

Cómo se define

Vale mencionar que las instancias de cuartos de final se disputan en el estadio del club mejor ubicado en la “Fase de Zonas”.

¡Garantía de partidazos! Ya tenemos los cruces para los #CuartosdeFinal del #TorneoMercadoLibre Clausura 2026 🏆 https://t.co/EU7MVf7R2C — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 26, 2026

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.