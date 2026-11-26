Deportes | 26 nov 2026
Fútbol
Así se juegan los cuartos de final del Clausura
Vélez-Independiente e Instituto-River irán el sábado, en tanto que el domingo será el turno de Rosario Central-Barracas Central y Boca-Gimnasia. Horarios, TV y autoridades.
La Liga Profesional de Fútbol oficializó los días y horarios de disputa de los partidos por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.
A continuación, la programación completa:
Sábado 28 de noviembre
20.00 Vélez (3A) – Independiente (7A) (TNT Sports)
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Gabriel Chade
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Sebastián Habib
22.00 Instituto (1B) – River (4A) (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Brian Ferreyra
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Laura Fortunato
Domingo 29 de noviembre
17.00 Rosario Central (1B) – Barracas Central (4A) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mariano Ascensi
20.30 Boca (2A) – Gimnasia (3B) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlota
Cómo se define
Vale mencionar que las instancias de cuartos de final se disputan en el estadio del club mejor ubicado en la “Fase de Zonas”.
¡Garantía de partidazos! Ya tenemos los cruces para los #CuartosdeFinal del #TorneoMercadoLibre Clausura 2026 🏆 https://t.co/EU7MVf7R2C— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 26, 2026
En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.