El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, participó en Bahía Blanca de distintas actividades vinculadas con el desarrollo productivo del sudoeste provincial. En el marco de la Feria Multisectorial del Sur Argentino (FISA), mantuvo un encuentro con productores y productoras que integran la Ruta del Olivo, un circuito que ya reúne a 18 fincas y que busca fortalecer la producción olivícola y su vinculación con el turismo y la gastronomía regional.

Durante el encuentro, el funcionario destacó el crecimiento de la actividad y la incorporación de nuevos establecimientos, y planteó la importancia de seguir consolidando la Ruta como parte del camino hacia la obtención de una Indicación Geográfica para el aceite de oliva de la región.

“Estamos viendo un crecimiento del sector, con productores que amplían sus superficies y otros que se incorporan a la actividad. Incluso hay emprendimientos que ya están pensando en producir olivos porque existe la Ruta y porque reconocen el potencial que tiene esta producción en la región”, señaló el ministro.

En ese sentido, explicó que la consolidación del circuito requiere ampliar la cantidad y diversidad de establecimientos, fortalecer la articulación entre los productores y seguir desarrollando las propuestas productivas y turísticas.

“La Ruta del Olivo se potencia cuando hay más productores y distintas alternativas. Que convivan establecimientos de mayor escala con otros más artesanales o boutique permite ofrecer una experiencia más completa y, al mismo tiempo, fortalece el desarrollo productivo de cada uno”, puntualizó.

@JavoRodriguezL @fisabahiablanca @bordoniestefi @ChaldeJuan 🫒El ministro destacó el crecimiento del sector olivícola y de la Ruta, que ya cuenta con 18 fincas adheridas. Un circuito que busca promover la alternativa de producciones y fortalecer el desarrollo productivo, gastronómico y turístico de la PBA. https://t.co/nxmtwinFWf — Ministerio de Desarrollo Agrario (@AgrarioPBA) November 25, 2026

Asimismo, puso en valor las condiciones particulares del sudoeste bonaerense para el desarrollo de esta actividad; “Muchas veces hablamos de las condiciones diferenciadas de esta región, que para algunas producciones pueden representar dificultades. Pero en el caso del olivo podemos encontrar ventajas en esas características: los suelos, el clima y las condiciones de disponibilidad de agua pueden favorecer una producción con cualidades propias. Tenemos que aprovechar esas condiciones y respaldarlas con conocimiento y desarrollo tecnológico”.

La calidad y la Indicación Geográfica, entre los desafíos del sector

Uno de los principales objetivos planteados durante el encuentro fue avanzar en la construcción de las condiciones necesarias para obtener una Indicación Geográfica del aceite de oliva del sudoeste bonaerense.

Al respecto, Javier Rodríguez explicó que este reconocimiento requiere mucho más que identificar un producto con una región: implica construir una identidad territorial respaldada por antecedentes, trayectoria, características productivas y acciones concretas que permitan demostrar su diferenciación.

En ese camino, el Ministerio de Desarrollo Agrario viene impulsando capacitaciones, talleres y espacios de intercambio destinados a fortalecer el manejo agronómico del cultivo y ampliar los conocimientos técnicos de productores y productoras.

El ministro también señaló algunos desafíos para la consolidación de la actividad, entre ellos el desarrollo de viveros con material vegetal adaptado a las condiciones de la región, la ampliación de las capacidades de industrialización y el sostenimiento de estándares de calidad en todas las etapas del proceso productivo.

“Tenemos que cuidar mucho la calidad y los procesos. Y también es importante evaluar cómo se va quien visita las fincas, si encuentra lo que esperaba y si la experiencia responde a lo que estamos comunicando. La Ruta tiene un enorme potencial, pero necesitamos que ese crecimiento se consolide sobre propuestas de calidad”, indicó.

La Ruta del Olivo es una política del Ministerio de Desarrollo Agrario instrumentada en el marco del Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense. Desde su creación, en diciembre de 2025, se incorporaron siete nuevas fincas, hasta alcanzar los 18 establecimientos adheridos.