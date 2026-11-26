Un brutal homicidio conmocionó a Trenque Lauquen luego de que el propietario de un supermercado de la comunidad china fuera encontrado muerto en el interior de su comercio, que había sido incendiado. Tras una investigación de la DDI local, un joven de 21 años, señalado como exempleado del establecimiento, fue aprehendido y quedó imputado en la causa, informaron fuentes policiales.

El caso se inició el martes de esta semana cuando efectivos policiales tomaron conocimiento de un incendio en el supermercado “Súper Gino”, ubicado en calle Ugarte entre Colón y Wilde, en Trenque Lauquen.

Al arribar al lugar, Bomberos Voluntarios constataron que entre los restos del siniestro había un hombre fallecido. Personal de Policía Científica intervino para realizar las primeras pericias y logró identificar a la víctima, de 60 años, quien era el propietario del comercio.

Los primeros indicios resultaron estremecedores: el cuerpo presentaba una cuchilla incrustada en el cuello. Posteriormente, la autopsia determinó que la muerte se había producido por una herida de arma blanca en esa zona, además de las lesiones ocasionadas por la exposición directa al fuego.

A partir de ese momento, la investigación dejó de centrarse exclusivamente en el incendio y avanzó sobre la hipótesis de un homicidio, con distintas tareas de campo y análisis de elementos probatorios.

Los investigadores de la DDI Trenque Lauquen realizaron una serie de diligencias que permitieron establecer, según la pesquisa, la presunta participación de un joven de 21 años que había trabajado en el supermercado.

De acuerdo con la información oficial, el sospechoso había sido apartado de sus tareas luego de un episodio relacionado con la sustracción de dinero del comercio. Esa circunstancia se convirtió en uno de los elementos que los investigadores analizaron durante el avance de la causa.

Con las pruebas reunidas, el fiscal Manuel Iglesias, titular de la UFI N° 5, solicitó órdenes de allanamiento para dos domicilios vinculados al sospechoso.

Los procedimientos se concretaron este jueves con la colaboración del Grupo de Tareas Operativas de la Policía Distrital, el GAD Trenque Lauquen y personal de Policía Científica.

Uno de los allanamientos se realizó en la vivienda donde residiría el joven junto a su madre, mientras que el segundo tuvo lugar en la casa de su abuela. Fue en esta última finca donde los efectivos lograron localizarlo y aprehenderlo.

Durante los procedimientos se secuestraron un teléfono celular, 740.000 pesos en efectivo que quedaron bajo resguardo policial, otros 60.000 pesos con manchas hemáticas, una campera deportiva blanca, una gorra blanca, dos pares de zapatillas y una chomba, prendas que ahora serán analizadas en el marco de la investigación.

Cabe mencionar que el allanamiento realizado en la vivienda donde residiría junto a su madre arrojó resultado negativo.

La causa quedó en manos de la UFI N° 5 y del Juzgado de Garantías N° 3 de Trenque Lauquen, mientras se profundizan las actuaciones para esclarecer completamente el homicidio del comerciante.