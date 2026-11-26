El organismo masculino atraviesa diferentes transformaciones a lo largo de la vida. Mientras que durante la juventud existen condiciones favorables para el desarrollo muscular y óseo, con el paso de los años se producen cambios hormonales y metabólicos que pueden influir en la composición corporal.

Estas transformaciones ocurren de manera gradual y varían de una persona a otra, según factores como la genética, la alimentación, la actividad física, el descanso y las condiciones de salud.

“Los cuidados de la salud y el bienestar deben acompañar cada etapa de la vida. Además de mantener hábitos saludables, es importante prestar atención a las necesidades nutricionales, que pueden cambiar con el envejecimiento”, señala la médica endocrinóloga Cecilia Solís-Rosas.

En el marco de la conversación sobre salud masculina que propone el Mes Internacional del Hombre, celebrado este noviembre, especialistas destacan algunos de los principales cambios que experimenta el cuerpo masculino con el paso de los años y los cuidados que pueden ayudar a preservar la salud y la calidad de vida.

A los 20 años: desarrollar músculos y fortalecer los huesos

En esta etapa, los hombres generalmente presentan niveles elevados de testosterona y una buena capacidad de recuperación después del ejercicio, condiciones favorables para desarrollar fuerza y masa muscular. Los huesos también continúan acumulando minerales hasta alcanzar su pico de masa ósea. Por eso, es un momento importante para incorporar hábitos que contribuyan a cuidar la salud durante las próximas décadas.

Una alimentación equilibrada, que aporte cantidades adecuadas de proteínas, calcio y vitamina D, contribuye al desarrollo y mantenimiento de los músculos y los huesos.

“Para quienes practican ejercicios de fuerza, suplementos como la proteína de suero de leche (whey protein) y la creatina pueden ser útiles. La primera complementa la ingesta de proteínas, mientras que la creatina puede mejorar el rendimiento en ejercicios de alta intensidad y favorecer el aumento de la fuerza y la masa muscular”, explica Ana Cristina Gutiérrez, magíster en Nutrición y miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife.

Controles médicos: La especialista recomienda controlar regularmente la presión arterial, realizar análisis para evaluar los niveles de colesterol, mantener las vacunas al día y realizar estudios para detectar infecciones de transmisión sexual (ITS), cuando estén indicados.

A los 30 años: consolidar hábitos que protejan la salud metabólica

La rutina laboral, el estrés y la falta de tiempo pueden favorecer el sedentarismo y los cambios en la composición corporal, como el aumento de grasa y la pérdida de masa muscular.

Por eso, es importante priorizar las proteínas, la fibra y las grasas saludables. Las proteínas, junto con los ejercicios de fuerza, ayudan a preservar la musculatura. Por su parte, la fibra, presente en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, contribuye a la saciedad, al funcionamiento intestinal y al control de la glucosa en sangre y del colesterol.

Las grasas insaturadas, presentes en el aceite de oliva, los frutos secos, las semillas y los pescados, también favorecen la salud cardiovascular cuando reemplazan a las grasas saturadas.

“Los suplementos de fibra pueden ayudar a complementar la alimentación cuando su ingesta es insuficiente”, agrega la nutricionista y luego hace foco en los ontroles médicos: “Además de las recomendaciones anteriores, es importante prestar atención a los niveles de glucosa en sangre, especialmente si existe exceso de peso, antecedentes familiares de diabetes u otros factores de riesgo”.

A los 40 años: prestar atención a la grasa abdominal

La acumulación de grasa visceral, localizada alrededor de los órganos y asociada con la resistencia a la insulina y un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, puede volverse más frecuente en esta etapa, especialmente entre los hombres sedentarios o con hábitos alimentarios inadecuados. Por eso, la práctica regular de actividad física es fundamental.

“También pueden producirse reducciones graduales de la masa muscular y de los niveles de testosterona en algunos hombres”, comenta la endocrinóloga.

En la alimentación, es recomendable priorizar la fibra soluble, presente en la avena, los porotos, las lentejas y algunas frutas, que ayuda a controlar el colesterol. El potasio, presente en frutas, verduras y legumbres, también contribuye a regular la presión arterial, especialmente cuando se combina con una reducción del consumo excesivo de sodio.

“El omega-3, presente en pescados como las sardinas y el salmón, también merece atención por su contribución a la reducción de los triglicéridos. La suplementación puede considerarse según las necesidades individuales y la evaluación médica o nutricional”, puntualiza Gutiérrez.

Controles médicos: Es importante realizar una evaluación del riesgo cardiovascular que contemple la presión arterial, el colesterol, la glucosa en sangre, la circunferencia abdominal y los antecedentes familiares, además de la evaluación de los niveles hormonales, cuando corresponda.

A los 50 años: preservar la fuerza muscular y la salud ósea

La pérdida gradual de masa y fuerza muscular puede volverse más evidente en esta etapa, especialmente entre los hombres sedentarios. Esto puede comprometer el rendimiento físico y aumentar el riesgo de limitaciones funcionales.

“Síntomas como el cansancio, la pérdida de fuerza o la disminución de la libido no deben atribuirse automáticamente al envejecimiento y necesitan ser investigados”, enfatiza la profesional.

La salud ósea también merece atención, ya que los hombres pueden presentar una reducción de la densidad mineral ósea y un mayor riesgo de fracturas con la edad. Por eso, además de las proteínas, el calcio y la vitamina D también son importantes en esta etapa.

“La vitamina B12 es otro nutriente que debe evaluarse, ya que su absorción puede disminuir con el envejecimiento debido a alteraciones gastrointestinales o al uso prolongado de determinados medicamentos. Cumple un papel importante en la formación de las células sanguíneas y en el funcionamiento del sistema nervioso”, suma Ana Cecilia.

Controles médicos: En esta etapa es importante conversar con el médico sobre los estudios de detección de cáncer de próstata y colorrectal, considerando la edad, los antecedentes familiares y los factores de riesgo individuales.

Después de los 60 años: mantener la autonomía y prevenir la pérdida muscular

Con el envejecimiento, los músculos pueden responder menos a los estímulos de la alimentación y el ejercicio, lo que favorece la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular y aumenta el riesgo de sarcopenia, una condición que puede comprometer la movilidad, el equilibrio y la autonomía.

En esta etapa, el consumo adecuado de proteínas merece especial atención.

“Para muchos adultos mayores saludables, las recomendaciones de los especialistas sugieren una ingesta diaria de aproximadamente 1 a 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, una cantidad superior a la recomendación mínima para los adultos en general, que es de 0,8 gramos por kilogramo de peso. Sin embargo, las necesidades deben individualizarse de acuerdo con el estado de salud, el nivel de actividad física y la evaluación nutricional”, acota la médica.

También es importante distribuir las fuentes de proteína a lo largo de las comidas y mantener la práctica regular de ejercicios que combinen fuerza, movilidad y equilibrio, respetando las condiciones físicas de cada persona.

Otros nutrientes importantes son el calcio y las vitaminas D y B12, esenciales para la salud ósea, muscular y neurológica. La fibra contribuye al funcionamiento intestinal, mientras que la hidratación merece especial atención porque la percepción de sed puede disminuir con la edad.

La disminución del apetito, las dificultades para masticar y las alteraciones en la absorción de nutrientes pueden comprometer la alimentación. En estos casos, los suplementos pueden ayudar a complementar la ingesta de proteínas, vitaminas y minerales. La creatina, combinada con el entrenamiento de fuerza, también puede contribuir a preservar la masa y la fuerza muscular.

Controles médicos: Además de los controles mencionados anteriormente, se recomienda realizar una evaluación de la fuerza muscular, el equilibrio, el riesgo de caídas y la salud ósea, según las condiciones individuales.

La salud masculina se construye a lo largo de toda la vida. Mantener una alimentación equilibrada, practicar actividad física regularmente, cuidar el sueño y realizar los controles médicos indicados para cada persona son pilares que ayudan a preservar la fuerza, la autonomía y la calidad de vida con el paso de los años.