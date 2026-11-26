El sábado 28 de noviembre, desde las 7 de la mañana y durante 24 horas, habrá cortes en ambas manos de la Autopista Dellepiane para realizar el montaje de la nueva pasarela peatonal de Fonrouge y demoler la antigua pasarela de Mozart, que ya fue reemplazada por una nueva estructura.

Los cortes y desvíos se realizarán en dos etapas:

• El sábado, entre las 7 horas y las 20 horas, en sentido a Avenida General Paz, permanecerá cerrado el tramo comprendido entre el enlace con la AU 25 de Mayo y Av. Piedra Buena.

El tránsito proveniente de la AU 25 de Mayo será desviado hacia la AU Perito Moreno para continuar hasta Avenida General Paz y AU Riccheri.

En sentido al Centro, el corte será entre Avenida Piedra Buena y Lacarra. Los vehículos que circulen desde Avenida General Paz y AU Riccheri serán desviados por colectora Sur y podrán reingresar a la autopista en el acceso de Lacarra para continuar por la AU 25 de Mayo.

• A partir de las 20 horas del sábado y hasta las 7 horas del domingo, se habilitará el tramo en sentido a Avenida General Paz entre AU 25 de Mayo y Avenida Escalada.

Los vehículos deberán tomar colectora Norte en la salida Escalada y podrán reingresar a la autopista a la altura de Avenida Piedra Buena.

En sentido al Centro, el corte será entre Avenida Piedra Buena y Avenida Escalada. Se mantendrá el desvío por colectora Sur, con posibilidad de acceder nuevamente a la autopista en Avenida Escalada.