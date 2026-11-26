El presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, encabezó una recorrida por New Bag SRL, una empresa modelo de Morón, junto al intendente local, Lucas Ghi; la secretaria de Producción, Débora Giorgi; el dueño de la fábrica, Roberto Sabolcki y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la provincia de Buenos Aires, Ariel Aguilar.

“Seguimos recorriendo las ciudades de la provincia de Buenos Aires, el interior bonaerense y, en este caso, el Gran Buenos Aires, visitando esta empresa modelo que sigue funcionando a pesar del industricidio de Milei con nuestras PyMEs, que sufrimos permanentemente en nuestra provincia”, expresó Fernando Espinoza y agregó: “Alrededor de 400 mil nuevos desocupados tiene la Argentina de Milei”.

“No es fácil sostener una empresa en un período de la Argentina como el que estamos atravesando, donde las empresas están cada día peor y nuestros empresarios ya no saben qué hacer”, indicó Fernando Espinoza y enfatizó: “Tenemos empresarios que prácticamente entregan su vida para generar una pequeña o mediana empresa y hoy ven cómo se derrumban y terminan en la quiebra”.

“Los costos fijos que hoy tienen nuestros empresarios están generando el quiebre de empresas, un desastre total, desesperanza y bronca. Pero estoy seguro de que vamos a salir adelante y vamos a cambiar esta historia”, afirmó Fernando Espinoza.

Por su parte, el intendente de Morón Lucas Ghi expresó que “es una alegría recibir a Fernando. Sabemos de su vocación por recorrer la provincia de Buenos Aires y atender la agenda de los intendentes de todo el país como presidente de la FAM”.

Además, resaltó el esfuerzo de las PyMEs para sostener el empleo y afirmó que “la etapa que viene debe poner a la industria en el eje central del desarrollo de la Argentina, junto con empresas como New Bag, que producen, generan valor y empleo”.

A su turno, Roberto Sabolcki, empresario y dueño de New Bag SRL, señaló que los costos son cada vez más altos, la demanda continúa cayendo y las tarifas aumentaron un 1.000 % en los últimos tres años. Además, destacó el esfuerzo que implica sostener una PyME y la importancia de generar empleo: “Cuando somos dueños de una PyME, somos dueños las 24 horas. Dejamos muchas horas acá, pero la mayor alegría es poder generar empleo. Hoy tenemos más de 100 empleados, de Morón, La Matanza y Moreno”.

“No queremos más una Argentina donde los profesionales no encuentren un trabajo para poder sobrevivir, donde los chicos no tengan un plato de comida y nuestros jubilados no lleguen a fin de mes. La Argentina que nos deja Milei es una Argentina donde los ricos cada día son más ricos, donde la clase media está desapareciendo y donde los trabajadores pasan a tener salarios de indigencia”.

Para finalizar, el alcalde matancero sostuvo que “vamos por una Argentina donde tengamos un shock salarial, donde nuestros empresarios tengan la rentabilidad que se merecen. Vamos por esa nueva Argentina”.