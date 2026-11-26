Las Delicias de La Nonna cerró con un balance altamente positivo su participación en Argentina Alimenta 2026, y la presencia en la feria marca un nuevo paso en su estrategia de crecimiento, desarrollo de negocios y expansión de fronteras. Durante las tres jornadas de la exposición, realizada del 17 al 19 de noviembre en La Rural, la marca de galletitas elaborada por la empresa familiar EDRA fortaleció vínculos comerciales con referentes de la industria, distribuidores y potenciales compradores del Exterior, generando nuevas oportunidades de negocio y abriendo perspectivas para su crecimiento y proyección internacional.

Organizada como un espacio de encuentro para la industria alimentaria, Argentina Alimenta reunió a empresas, compradores y profesionales del sector, promoviendo el intercambio comercial y la generación de oportunidades de negocio.

Para Las Delicias de La Nonna, formar parte de este encuentro significó un nuevo paso en su estrategia de posicionamiento y crecimiento, en un escenario donde la innovación, la calidad y la apertura a nuevos mercados resultaron fundamentales.

Nonna Streamer, un proyecto reconocido y premiado

Este momento de crecimiento se sumó a otro importante reconocimiento para la marca: el Premio APSAL 2026 en Comunicación, otorgado por su innovador proyecto Nonna Streamer, una iniciativa que destacó la creatividad y originalidad de sus estrategias de comunicación y vinculación con nuevas audiencias.

La entrega del galardón se llevó a cabo el jueves 19 de noviembre, durante la ceremonia de los Premios APSAL 2026, una distinción que reconoció iniciativas destacadas en comunicación, salud y responsabilidad social. Este reconocimiento puso en valor la apuesta de Las Delicias de La Nonna por desarrollar propuestas innovadoras, explorar nuevos formatos y construir vínculos con consumidores desde una perspectiva contemporánea.

La exitosa experiencia en Argentina Alimenta 2026, junto con el reconocimiento a Nonna Streamer, reafirmó el camino de crecimiento de la empresa familiar y su apuesta por transformar la trayectoria construida en el mercado local en nuevas oportunidades comerciales, fortaleciendo su posicionamiento y explorando nuevos destinos para sus productos.

Con más de 35 años de historia, Las Delicias de La Nonna apostó a seguir creciendo, llevando su tradición a nuevos mercados, innovando en sus propuestas y convirtiendo cada oportunidad en un paso hacia el futuro.