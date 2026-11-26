La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resolvió confirmar la condena contra el exfutbolista Jorge Daniel Martínez por abuso sexual simple, tras rechazar el recurso presentado por su defensa.

El fallo ratificó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22, que había condenado al exdefensor de Boca, River, Independiente, Olimpo y Nueva Chicago, a un año de prisión en suspenso, al igual que la imposición de una serie de obligaciones durante tres años.

La condena incluyó la obligación de fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, realizar el Taller de Integridad Sexual de la Fundación FEPAIS, cumplir 300 horas de tareas no remuneradas en Cáritas y abstenerse de todo contacto con la damnificada.

El abuso

El hecho ocurrió el 30 de marzo de 2022 en el Complejo Deportivo Pedro Pompillo de Casa Amarilla. Según la sentencia, Martínez se acercó por detrás de la víctima, la jefa de prensa del fútbol femenino, María Florencia Marco, le tocó el glúteo derecho por encima de la ropa y le sacó el celular del bolsillo trasero.

Vale consignar que la defensa de Martínez presentó un recurso de impugnación alegando arbitrariedad en la valoración de la prueba, la errónea aplicación del artículo 119 del Código Penal y falta de imparcialidad en el tribunal de origen. Durante la audiencia, el abogado Ángel Romero solicitó la absolución o la revocación de la sentencia.

En la instancia de Casación, la denunciante pidió ser escuchada sin la presencia del imputado y relató que fue tratada de “quilombera” y mentirosa en el club, lo que hizo que perdiera su trabajo tras la denuncia. Martínez, por su parte, sostuvo su inocencia y afirmó que jamás le faltó el respeto a la mujer.

El tribunal sostuvo que el acto de tocar el glúteo de una compañera de trabajo constituye abuso sexual simple, independientemente de la intención del autor. Destacó que la conducta fue realizada sin consentimiento y en un contexto laboral, y que la reacción de la víctima y los testimonios permitieron tener por probado el hecho.

En efecto, por unanimidad, la Sala II de Casación resolvió rechazar el recurso de la defensa y confirmar la condena a Martínez, que fue superado del cargo en abril de 2023, un año después del hecho.