La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central promovida por el Gobierno nacional, sanción que fue celebrada por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo.

@Juli_Strada 💬| @DiogenesGCtes: “La misión primordial del Banco Central es cuidarnos de la inflación, que es la manera de proteger a los sectores populares. Es importante controlar al gobierno con un Banco Central independiente”. https://t.co/GcPFVGFIEc — Diputados Argentina (@DiputadosAR) November 26, 2026

La normativa contó con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones (todo el PJ), aprobando de este modo las modificaciones que llegaron desde el Senado.

El objetivo central es blindar a la autoridad monetaria para que ningún Gobierno pueda usarlo como “caja”. Por eso, prohíbe de manera explícita que la entidad le preste dinero al Estado, ya sea de forma directa o indirecta.

@Juli_Strada @DiogenesGCtes @NicolasdelCano Con 141 votos afirmativos, 0 negativos y 99 abstenciones, se aprobó la Modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. https://t.co/D6hwAmfwO4 — Diputados Argentina (@DiputadosAR) November 26, 2026

A través del proyecto, quedan prohibidos los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a provincias, el uso de letras intransferibles, la conversión de utilidades en ganancias reales y la compra de títulos públicos en el mercado primario.

“Tenemos nueva Carta Orgánica para el Banco Central. Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal”, exclamó Milei.

Un paso enorme en lo institucional y económico. Felicitaciones! 🇦🇷 — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 26, 2026

Por su parte, Caputo destacó que se trata de “un paso enorme en lo institucional y económico ¡Felicitaciones!”.