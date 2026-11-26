Giselle Vergara (*)

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son enfermedades complejas que afectan la relación con la comida, el peso y la imagen corporal. No responden a una elección personal ni se limitan a un problema de alimentación: pueden comprometer la salud física, el bienestar emocional y los vínculos sociales. Aunque suelen asociarse con la adolescencia y las mujeres, pueden presentarse en cualquier etapa de la vida y afectar a personas de todos los géneros.

Un problema de alcance mundial

La dimensión del problema también se refleja en las investigaciones internacionales. Un estudio publicado en octubre de 2026 en JAMA Psychiatry, basado en datos del Global Burden of Disease 2023 y que analizó 204 países y territorios, estimó que 18,1 millones de personas vivían con anorexia o bulimia en 2023. De ese total, el 41,2% tenía entre 10 y 24 años y el 30,6% correspondía a varones. El trabajo también estimó que la cantidad de casos aumentó un 71% entre 1990 y 2023.

Las proyecciones del mismo estudio indican que, para 2050, la cifra podría alcanzar los 21,8 millones de personas. Se estima que ese total incluiría 4,7 millones de casos de anorexia nerviosa y 17 millones de bulimia nerviosa. Estas estimaciones corresponden exclusivamente a esos dos diagnósticos y no representan el conjunto de todos los trastornos de la conducta alimentaria.

Cuáles son los principales trastornos

Los TCA comprenden distintas formas de alteración de la conducta alimentaria. Entre las más frecuentes se encuentran:

Anorexia nerviosa : se caracteriza por una restricción importante de la ingesta de alimentos, un temor intenso a aumentar de peso y una percepción alterada del propio cuerpo. La persona puede continuar sintiéndose con sobrepeso incluso cuando presenta un peso significativamente bajo.

: se caracteriza por una restricción importante de la ingesta de alimentos, un temor intenso a aumentar de peso y una percepción alterada del propio cuerpo. La persona puede continuar sintiéndose con sobrepeso incluso cuando presenta un peso significativamente bajo. Bulimia nerviosa : se manifiesta mediante episodios recurrentes de atracones, acompañados por una sensación de pérdida de control, seguidos de conductas compensatorias para evitar aumentar de peso, como vómitos provocados, ayunos, uso inadecuado de laxantes o ejercicio excesivo. Puede pasar inadvertida durante mucho tiempo porque no necesariamente produce un descenso visible de peso.

: se manifiesta mediante episodios recurrentes de atracones, acompañados por una sensación de pérdida de control, seguidos de conductas compensatorias para evitar aumentar de peso, como vómitos provocados, ayunos, uso inadecuado de laxantes o ejercicio excesivo. Puede pasar inadvertida durante mucho tiempo porque no necesariamente produce un descenso visible de peso. Trastorno por atracón : implica episodios recurrentes en los que la persona consume grandes cantidades de comida y siente que no puede controlar lo que come. A diferencia de la bulimia, no aparecen habitualmente conductas compensatorias posteriores.

: implica episodios recurrentes en los que la persona consume grandes cantidades de comida y siente que no puede controlar lo que come. A diferencia de la bulimia, no aparecen habitualmente conductas compensatorias posteriores. Trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos (ARFID): consiste en limitar de manera significativa la cantidad o variedad de alimentos, por falta de interés en comer, rechazo de determinadas características de los alimentos o temor a consecuencias como atragantarse o vomitar. No está necesariamente relacionado con el deseo de adelgazar o con la imagen corporal.

Señales de alerta que no deben pasar inadvertidas

Los primeros indicios pueden ser sutiles y confundirse con cambios propios de la adolescencia o con una supuesta preocupación por llevar una alimentación saludable. Sin embargo, cuando las restricciones se vuelven extremas, persistentes o generan angustia, es importante prestar atención.

Entre las señales que pueden advertirse se encuentran:

Rechazar comidas familiares o el menú escolar, o poner excusas frecuentes para evitar comer.

familiares o el menú escolar, o poner excusas frecuentes para evitar comer. Dejar de consumir alimentos que antes formaban parte de la alimentación habitual.

que antes formaban parte de la alimentación habitual. Elegir exclusivamente productos light , evitar aceites y grasas o rechazar alimentos por su contenido calórico, incluso cuando la persona no presenta sobrepeso.

, evitar aceites y grasas o rechazar alimentos por su contenido calórico, incluso cuando la persona no presenta sobrepeso. Jugar con la comida en el plato , controlar excesivamente cómo fue preparada o preguntar de manera insistente por sus ingredientes.

, controlar excesivamente cómo fue preparada o preguntar de manera insistente por sus ingredientes. Realizar ayunos , tomar líquidos en exceso o ir al baño inmediatamente después de comer.

, tomar líquidos en exceso o ir al baño inmediatamente después de comer. Presentar episodios de atracones , que pueden ocurrir a escondidas o durante la noche.

, que pueden ocurrir a escondidas o durante la noche. Evitar comer en público o dejar de participar en reuniones sociales por temor a no poder controlar qué alimentos se ofrecen.

por temor a no poder controlar qué alimentos se ofrecen. Aumentar la actividad física de manera extrema o sentir culpa y angustia cuando no se puede entrenar.

o sentir culpa y angustia cuando no se puede entrenar. Manifestar enojo, discusiones o malestar intenso durante las comidas, o angustia al momento de vestirse.

También es importante considerar que la preocupación por comer de manera saludable puede ocultar inicialmente una conducta restrictiva. La alimentación equilibrada es beneficiosa, pero cuando se transforma en una exigencia rígida que elimina grupos enteros de alimentos o limita severamente la ingesta, puede convertirse en una señal de alarma.

La detección temprana hace la diferencia

La anorexia puede resultar más evidente cuando existe una pérdida marcada de peso, mientras que la bulimia suele ser más difícil de identificar. En muchos casos, la persona mantiene un peso dentro de los parámetros habituales, por lo que el trastorno puede permanecer oculto y el diagnóstico demorarse.

La consulta temprana es fundamental: cuanto más tiempo transcurre sin identificar el problema, más prolongado y complejo puede resultar el proceso de recuperación. La presencia de cambios persistentes en la alimentación, el comportamiento o el estado emocional merece una evaluación profesional, sin esperar a que aparezcan signos físicos evidentes.

Consecuencias que pueden comprometer la salud

Cuando no se detectan y tratan a tiempo, los trastornos alimentarios pueden generar complicaciones importantes. En niños y adolescentes pueden afectar el crecimiento, la talla, la masa ósea y el desarrollo puberal, incluso retrasar la aparición de la primera menstruación.

En los casos más graves pueden producir alteraciones cardiovasculares, como disminución del espesor de las paredes del corazón, derrame pericárdico y arritmias. También pueden coexistir o agravarse cuadros de ansiedad y depresión, con un impacto significativo en la vida cotidiana.

El papel fundamental del entorno cercano

La familia, los amigos y las personas cercanas pueden cumplir un papel clave en la detección temprana y el acompañamiento. Frente a cambios persistentes en la alimentación, el comportamiento o el estado de ánimo, lo recomendable es abrir un diálogo privado, tranquilo y sin reproches. Es importante expresar la preocupación a partir de situaciones concretas observadas, escuchar sin juzgar y evitar comentarios sobre el peso, la apariencia física, las dietas o la cantidad de comida. Tampoco ayuda minimizar lo que sucede, discutir o exigir que la persona simplemente coma más.

El acompañamiento consiste en transmitir que no está sola, alentarla a buscar ayuda profesional y ofrecerse para acompañarla a una consulta. No es necesario tener todas las respuestas ni intentar resolver el problema por cuenta propia: la evaluación y el tratamiento debe estar a cargo de un equipo multidisciplinario especializado. La paciencia, la escucha y el apoyo sostenido pueden hacer una diferencia durante el proceso de recuperación.



(*) Médica especialista en nutrición, Coordinadora del Equipo de tratamiento de Trastornos de la conducta Alimentaria del Hospital Alemán

