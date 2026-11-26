La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó este jueves el proyecto de ley que establece un régimen integral para la prevención y el abordaje de los riesgos asociados a las apuestas online. La iniciativa obtuvo media sanción y será girada al Senado bonaerense para su tratamiento definitivo.

La aprobación llegó después de una sesión atravesada por negociaciones, cuestionamientos y fuertes cruces entre legisladores. El debate había quedado interrumpido durante la madrugada del miércoles, cuando los bloques acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el mediodía del jueves, ante las diferencias por el texto que finalmente se llevó al recinto.

La discusión estuvo marcada principalmente por los cambios incorporados al proyecto, el esquema de financiamiento y el destino de los recursos que se recaudarán a partir de la actividad de las plataformas de apuestas. La oposición había reclamado más tiempo para analizar el articulado, que llegó con modificaciones de último momento.

Qué establece el proyecto para regular las apuestas online

La propuesta contempla restricciones a la publicidad, los bonos de bienvenida y los mecanismos de captación de usuarios, con especial atención a la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del juego online.

También establece herramientas de control y seguimiento de las plataformas, con intervención del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, y prevé facultades para que el Ministerio Público pueda avanzar en la persecución del juego ilegal.

Uno de los puntos centrales es la creación del Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciber Ludopatía. Según el esquema incorporado al proyecto, las empresas licenciatarias deberán aportar un monto equivalente al 100% de lo que destinen a publicidad, promoción, patrocinio y otras actividades orientadas a captar usuarios.

El mecanismo contempla tanto las inversiones publicitarias tradicionales como las comisiones, los canjes, los contenidos patrocinados, las menciones comerciales y las acciones realizadas a través de terceros. En caso de que una empresa destine $100 millones a publicidad, deberá aportar otros $100 millones al fondo.

Los recursos se distribuirán de la siguiente manera: el 70% será destinado a los municipios, a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante quedará en manos de la Provincia, mediante el Ministerio de Salud. Las transferencias serán automáticas y deberán utilizarse exclusivamente para los fines establecidos.

Fondos para clubes, entidades comunitarias y deportistas

El proyecto también crea el Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo, bajo la órbita del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

La herramienta contempla dos líneas de asistencia: una destinada a fortalecer clubes de barrio, centros de jubilados y otras entidades de bien público con personería jurídica vigente y al menos un año de antigüedad; y otra orientada a financiar becas para deportistas de alto rendimiento.

Además, se incorpora un aporte del 3% sobre determinados premios obtenidos en apuestas de resolución inmediata, tragamonedas y ciertos juegos online. La iniciativa establece excepciones para loterías, rifas y concursos de pronósticos deportivos bajo la modalidad de apuesta mutua o pozo.

La recaudación tendrá distintos destinos: un 33,33% irá al Fondo de Entidades de Bien Público y Deportivo, mientras que el 66,66% correspondiente a las apuestas online se distribuirá entre los municipios según el CUD. Los fondos remanentes se asignarán al Fondo Progreso e Inclusión Social.

El cruce entre Eslaiman y Rovello que calentó la sesión

Más allá de la discusión sobre el contenido de la iniciativa, la sesión tuvo momentos de tensión entre representantes de distintos bloques. Uno de los cruces más fuertes se produjo entre el diputado del Frente Renovador Rubén Eslaiman y el legislador del PRO Fernando Rovello.

Rubén Eslaiman se cruzó con Fernando Rovello. El massismo le dijo: “Defendé al pueblo de la Provincia, no a Angelici”. El legislador del PRO estalló de bronca y retrucó: “De qué habla este tipo? No sé si le pagan para hacer un show o qué. Trato de no calentarme. Me agarro a piñas acá o allá. Es imposible. Tengo el máximo respeto por el referente de él. Este tipo no merece mi respeto”. — Andrés Sosa (@Sosandres) November 26, 2026

Durante su intervención, Eslaiman apuntó contra su par con una frase directa: “Defendé al pueblo de la Provincia, no a Angelici”.

Rovello respondió con dureza y cuestionó los dichos del diputado massista: “¿De qué habla este tipo? No sé si le pagan para hacer un show o qué. Trato de no calentarme. Me agarro a piñas acá o allá. Es imposible. Tengo el máximo respeto por el referente de él. Este tipo no merece mi respeto”.

El intercambio se sumó a un debate legislativo marcado por las diferencias sobre el alcance de la regulación, los mecanismos de financiamiento y la distribución de los recursos que generará la actividad.

Con la aprobación en la Cámara baja, el proyecto consiguió su media sanción en la Legislatura bonaerense y ahora deberá pasar por el Senado provincial, donde se definirá si se convierte en ley.