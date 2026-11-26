El intendente de La Plata, Julio Alak, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentaron el nuevo Sistema de Salud Municipal, una iniciativa que busca reorganizar y fortalecer la prestación de los servicios sanitarios en la capital provincial. La actividad contó con la participación del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y de la secretaria de Salud local, Soledad Fernández.

La presentación se realizó en el Centro Administrativo Municipal (CAM) Salud, ubicado en avenida 60 entre 10 y 11, uno de los cuatro edificios que conforman el nuevo esquema sanitario. El espacio concentra el Vacunatorio Central, el Laboratorio Bioquímico Central y las áreas de Certificado Único de Discapacidad (CUD) y Libretas Sanitarias.

“Queremos un sistema que integre la prevención con la atención, los centros de salud con los hospitales, la tecnología con el conocimiento profesional y las políticas públicas con la participación de la comunidad”, expresó Alak durante el acto.

El jefe comunal también destacó el papel de la Atención Primaria de la Salud como una herramienta para reconocer derechos, abordar las desigualdades sociales y promover la prevención individual y colectiva. En ese sentido, planteó como objetivo avanzar hacia una ciudad saludable, con participación de la comunidad, compromiso universitario y presencia del Estado municipal.

Por su parte, Kicillof sostuvo que un sistema sanitario universal y de calidad debe contemplar tanto la respuesta ante emergencias como el acompañamiento frente a enfermedades, la prevención y la concientización en los barrios. Además, aseguró que la Provincia continuará invirtiendo en ambulancias y equipamiento para garantizar el acceso a la salud en La Plata y en los 135 municipios bonaerenses.

Los cuatro edificios del nuevo Sistema de Salud Municipal

El nuevo esquema sanitario de La Plata está integrado por cuatro edificios destinados a mejorar la organización administrativa y la atención de los servicios de salud.

El primero es el Centro Administrativo Municipal (CAM) Salud, situado en avenida 60 entre 10 y 11. Allí funcionan el Vacunatorio Central, el Laboratorio Bioquímico Central y las áreas de CUD y Libretas Sanitarias. La atención se realiza de lunes a viernes mediante un sistema de turnos web.

El segundo espacio es la nueva sede central de la Secretaría de Salud, que funciona en el Palacio Mammoni, ubicado en 14 y 50. El edificio histórico fue puesto en valor para concentrar los equipos de gestión y administración y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

El tercer edificio corresponde a la nueva sede central del SAME, que cuenta con un centro de operaciones y la incorporación de dos ambulancias de alta complejidad entregadas por el Ministerio de Salud bonaerense.

Por último, el cuarto espacio será el nuevo Centro de Salud Animal y Zoonosis, que se encuentra en ejecución y cuya inauguración está prevista próximamente. Allí funcionarán el Centro de Castraciones y el Antirrábico Municipal.

Historia clínica digital y obras en los centros de salud

En paralelo a la reorganización de las dependencias municipales, el Municipio avanza con la implementación del Sistema de Historia de Salud Integrada (HSI), una herramienta que contempla la conectividad y el equipamiento del 100% de los consultorios municipales.

También se firmaron convenios de cooperación con las facultades de Ciencias Médicas, Psicología, Odontología y Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con el objetivo de fortalecer la Atención Primaria de la Salud.

En materia de infraestructura, la Municipalidad informó que ya concretó la refacción de seis Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), ubicados en Los Hornos, Altos de San Lorenzo, Arturo Seguí, Arana, Ángel Etcheverry y El Peligro.

Además, próximamente comenzarán las obras de puesta en valor de otros 15 establecimientos sanitarios, mediante licitación pública. Los trabajos alcanzarán a centros de salud de Los Hornos, Villa Elisa, Villa Elvira, Tolosa, Abasto, City Bell, Lisandro Olmos, San Carlos, Altos de San Lorenzo y Melchor Romero.

De esta manera, el nuevo Sistema de Salud Municipal articula la reorganización de las áreas administrativas, el fortalecimiento del SAME, la incorporación de herramientas tecnológicas y las obras de infraestructura en los centros de atención primaria de La Plata.