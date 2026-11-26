El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de reforma electoral que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027. La iniciativa fue aprobada en general con 43 votos afirmativos y 29 negativos, sin abstenciones, luego de más de cinco horas de debate.

La propuesta establece la suspensión de las elecciones primarias para el próximo turno electoral como una medida excepcional. De esta manera, el Gobierno busca modificar el esquema de organización de las elecciones nacionales de cara a 2027.

"Yo creo que estamos votando una modernización importante en el sistema electoral. Podemos decir que en 2027 van a votar una vez, sin PASO, con una sola boleta y con candidatos sin condenas. Esto va a ser lo mejor para la población" expresa @PatoBullrich — Senado Argentina (@SenadoArgentina) November 26, 2026

Además de la cuestión de las PASO, el texto incorpora una serie de modificaciones al sistema electoral argentino. Entre ellas, se encuentra la implementación de Ficha Limpia, que establece restricciones para las candidaturas de personas con condenas penales confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos vinculados con hechos de corrupción.

#SENADO | Aprobada la Reforma Política. Avanza la suspensión de las PASO. Festejan en la Rosada https://t.co/jJePPbMZcY — Sofía Nunes (@Csofianunes) November 26, 2026

Qué otros cambios propone la reforma electoral

El proyecto también introduce modificaciones en el financiamiento de las campañas políticas. Entre sus disposiciones, contempla un límite del 50% para determinados mecanismos de financiamiento de la propaganda electoral y cambios en el esquema de aportes privados.

Otro de los puntos incluidos es la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales. En caso de avanzar la reforma, la Cámara Nacional Electoral tendrá la facultad de determinar si se realizan o no esas instancias de discusión entre los candidatos.

La iniciativa también propone eliminar restricciones vinculadas a la veda electoral, entre ellas las limitaciones para el funcionamiento de comercios y la realización de actividades culturales durante ese período.

El proyecto ahora pasa a Diputados

Tras conseguir la aprobación en general en el Senado, la reforma electoral deberá ser debatida en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará reunir los votos necesarios para convertirla en ley.

La votación en particular de los artículos continuaba desarrollándose luego de la aprobación en general. Por eso, el texto definitivo deberá contemplar el resultado de ese tratamiento antes de avanzar hacia la siguiente instancia legislativa.