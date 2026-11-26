El comercio de cercanía atraviesa una fuerte crisis en Argentina. En los últimos tres años cerraron más de 53.000 kioscos en todo el país, una contracción que redujo casi a la mitad la cantidad de establecimientos activos y provocó la pérdida de más de 72.000 puestos de trabajo directos, de acuerdo con los relevamientos de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA).

El sector pasó de contar con más de 112.000 comercios a fines de 2023 a menos de 59.000 en la actualidad. La caída representa un promedio de hasta 50 cierres diarios a nivel nacional y refleja las dificultades que enfrentan los pequeños comerciantes para sostener sus negocios en un contexto de retracción del consumo y aumento de los costos operativos.

La situación también tiene un fuerte impacto en la provincia de Buenos Aires. En La Plata cerró al menos uno de cada cuatro kioscos durante los últimos tres años, lo que representa más de 1.000 locales menos. Según precisó el referente local del sector, Cristian Loureiro, el ritmo de cierres equivale aproximadamente a un comercio por jornada.

La caída del consumo golpea a los kioscos

Uno de los principales factores detrás de la crisis es la pérdida de poder adquisitivo y su impacto en las compras cotidianas. Los kioscos dependen en buena medida del denominado gasto hormiga, es decir, pequeños consumos diarios vinculados con golosinas, bebidas, snacks y otros productos de compra impulsiva.

De acuerdo con el último relevamiento de la consultora Scentia, que monitorea las cantidades vendidas en seis canales de comercialización, la canasta de productos impulsivos acumula una caída del 2,1% en lo que va de 2026.

En particular, el canal de kioscos y comercios tradicionales registró una retracción del 2% en el acumulado anual. Aunque en octubre mostró una mejora interanual del 1,6%, se trató de la primera variación positiva del año y todavía no alcanza para revertir la tendencia negativa.

La reducción de las compras también modificó los hábitos de los consumidores. Cada vez más clientes optan por segundas y terceras marcas, en busca de alternativas más económicas para sostener sus consumos habituales.

Aumento de costos y competencia: las dificultades del sector

A la caída de las ventas se suma el incremento de los costos fijos que deben afrontar los comerciantes. Los aumentos de alquileres y tarifas de servicios públicos, particularmente de electricidad y gas, redujeron los márgenes de rentabilidad de los pequeños establecimientos.

A este escenario se agrega la competencia de las grandes cadenas comerciales, las farmacias y el comercio electrónico, que modificaron las condiciones del mercado minorista y presionan sobre los negocios tradicionales de cercanía.

En ese contexto, los kiosqueros enfrentan mayores dificultades para trasladar los incrementos de costos a los precios sin perder clientes, en un mercado donde los consumidores priorizan cada vez más el precio y restringen las compras no esenciales.

Qué productos resisten la caída del consumo

El cambio en los hábitos de compra también se refleja en el comportamiento de los distintos rubros que comercializan los kioscos. Golosinas, bebidas y snacks muestran retrocesos, en línea con la contracción general del consumo impulsivo.

Uno de los pocos productos que logró mostrar un comportamiento positivo fue el alfajor. Según los relevamientos del sector, su consumo encontró cierta resistencia frente a la caída del poder adquisitivo y, en algunos casos, funciona como una alternativa económica para reemplazar comidas durante la jornada laboral.

La evolución de este rubro contrasta con las dificultades que atraviesa el resto de la oferta tradicional de los kioscos.

Con más de 53.000 comercios cerrados y decenas de miles de puestos de trabajo perdidos en tres años, el sector enfrenta un escenario complejo. La caída del consumo, los cambios en las preferencias de los clientes y el incremento de los costos mantienen bajo presión a uno de los canales comerciales más extendidos en los barrios argentinos.