Con 137 votos positivos, 111 negativos y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general y le dio media sanción al proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2027. Ahora, deberá ser tratado por el Senado de la Nación.

@BornoroniG ✅| Con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, se dio media sanción al Presupuesto Nacional 2027. https://t.co/gttbf5VNIi — Diputados Argentina (@DiputadosAR) November 27, 2026

En las disposiciones generales, la norma establece que “el Presupuesto, al cierre del Ejercicio Fiscal 2027, deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario”.

Como miembro informante, el diputado Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza), detalló que “el Presupuesto tiene tres pilares fundamentales: el déficit cero, innegociable; la reducción del peso del Estado y la previsibilidad económica”.

En ese sentido, el legislador nacional informó que “para el ejercicio 2027 se proyectan recursos consolidados de 219.3 billones y gastos totales de 216 billones”.

“Sería la primera vez en la historia argentina con cuatro años consecutivos de superávit financiero”, remarcó el parlamentario oficialista.

Además, sostuvo que “18 % es lo estimado interanual en la inflación para el 2027”, así como también dijo que el texto busca “seguir bajando los impuestos y terminar con la deuda pública”.

“Un Presupuesto equilibrado y serio es lo que atrae inversiones. Un Presupuesto no puede ser una repartija del esfuerzo del pagador de impuestos”, resumió el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

Desde el bloque de Unión por la Patria, y en defensa del dictamen de minoría, el diputado Germán Martínez, manifestó que “lo mínimo que hubiera requerido este debate es una reformulación del Presupuesto”.

“Tenemos que discutir de plata, las partidas concretas, con montos específicos dentro de cada uno de los programas, subprogramas y actividades que tienen que ver con el financiamiento de las prestaciones de discapacidad y las pensiones”, señaló.

Por su parte, el diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal), cuestionó que “estamos lejísimos de un superávit financiero” y aseguró que “no podemos tolerar que se sigan dibujando resultados que no son ciertos”.

Por otra parte, los legisladores aprobaron por unanimidad una modificación de la Ley 24.467, sobre el Marco Regulatorio de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).

La diputada Roxana Monzón (Unión por la Patria) indicó que “es una deuda pendiente que viene a poner sobre la mesa una necesidad de las cooperativas para que sean consideradas PyMEs y puedan acceder al certificado MiPyME”. De esta manera, consideró que “las cooperativas van a tener apenas un alivio fiscal y financiero para palear la difícil situación económica y social que ya están atravesando".

En tanto, su par Pablo Farías (Provincias Unidas) aseguró que “las cooperativas en el país le han dado vida al sector productivo. El sector cooperativo es fundamental para dar servicios públicos”.

@Juli_Strada @DiogenesGCtes @NicolasdelCano @Roxy_Monzon 💬| @pablogfarias: “El certificado MiPyME es imprescindible para que las cooperativas obtengan los beneficios que necesitan, porque le dan vida al sector productivo y a distintos servicios públicos”. https://t.co/wlxaOnd1eq — Diputados Argentina (@DiputadosAR) November 26, 2026

Desde Argentina Federal, la diputada Yamila Ruiz consideró que, “a partir de esta modificación, las cooperativas van a poder ser consideradas PyMEs, siempre y cuando cumplan con las circunstancias y parámetros objetivos de categorización"”

A su turno, el diputado Nicolás Del Caño (FIT-Unidad) señaló que “vamos a acompañar este proyecto, pero creemos que es insuficiente”.