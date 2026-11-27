Con un espectacular despliegue en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, productores de Frozen, el musical, sorprendieron a la actriz elegida para interpretar a Elsa y protagonizar uno de los musicales más esperados de los últimos años.

Acompañada por su familia y el equipo de producción, Ema Giménez Zapiola recibió la noticia en un momento inolvidable que marcará un antes y un después en su carrera.

Su elección llegó luego de una convocatoria abierta en la que participaron más de 1.000 artistas, todas con el sueño de dar vida a uno de los personajes más queridos del universo Disney.

El sueño de convertirse en Elsa ya tiene protagonista. Ema Giménez Zapiola fue seleccionada para interpretar a la Reina de Arendelle en Frozen, el musical, que llegará por primera vez a Buenos Aires el 20 de mayo de 2027, al Teatro Gran Rex.

Y una noticia de semejante magnitud merecía un anuncio a la altura. En una noche que quedará para siempre en la memoria de la artista, la producción del musical preparó una sorpresa de película en uno de los escenarios más emblemáticos de la Argentina: el Obelisco porteño.

Sin conocer el motivo de la convocatoria, Ema llegó al lugar con los ojos vendados, en el marco de una sorpresa organizada con la complicidad de su familia. Al retirarse la venda, cinco pantallas gigantes iluminaron el corazón de la Avenida 9 de Julio con un mensaje que marcaría un momento inolvidable en su carrera: “Hola Ema, sos Elsa”.

Acompañada por su familia y el equipo de producción, la actriz descubrió que había sido elegida para protagonizar Frozen. La sorpresa, especialmente diseñada para anunciar su elección, convirtió al icónico paisaje porteño en el escenario de una celebración única, llevando la magia de Disney a la vida real.

Detrás de este emocionante momento hubo un intenso proceso de búsqueda. La elección se realizó a través de una audición abierta. La convocatoria despertó un enorme interés y reunió a aspirantes de distintos puntos de Argentina y del exterior, reflejando la expectativa que genera la llegada de este gran musical al país.

De la gran convocatoria online, 100 fueron seleccionadas para participar de las audiciones presenciales y solo 10 llegaron a la instancia final de callbacks. Luego de atravesar las distintas etapas del proceso de selección, Ema fue elegida para asumir el desafío de interpretar a Elsa, un personaje de enorme exigencia vocal, interpretativa y escénica, que ha conquistado a millones de espectadores alrededor del mundo.

De esta manera, Ema estará interpretando a Elsa y acompañando en el escenario a Albana Fuentes que interpretará a Anna para dar vida a las hermanas protagonistas de una de las historias más emocionantes de Disney. Juntas llevarán al escenario del Teatro Gran Rex el vínculo entre Anna y Elsa, el corazón de una aventura que celebra el amor, la valentía y la importancia de aceptarse a uno mismo.

La llegada de Frozen, el musical a Buenos Aires representa una nueva apuesta por el teatro musical de gran escala en Argentina. A través de sus convocatorias abiertas, la producción continúa generando oportunidades para que nuevos talentos puedan formar parte de uno de los espectáculos más esperados de 2027.

Y esta vez, la magia comienza mucho antes de que se levante el telón: Disney+ presentará Frozen: Camino al Musical, una docuserie que ofrecerá una mirada exclusiva detrás de escena del proceso de audiciones de las niñas que se presentan al casting para interpretar los roles de Anna y Elsa en su infancia y que formarán parte de esta gran producción. Porque detrás de cada gran musical, hay sueños esperando hacerse realidad.

Con el sello de Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, responsables de grandes éxitos como La Sirenita de Disney, Matilda, School of Rock y Charlie y la Fábrica de Chocolate, esta nueva apuesta promete convertirse en el gran acontecimiento teatral y familiar de 2027 en Argentina.

Los productores, que han convocado a cientos de miles de espectadores con sus anteriores espectáculos, vuelven a apostar por una producción de gran escala, reafirmando el crecimiento del teatro musical en el país y acercando al público argentino una nueva experiencia escénica de Disney.

Frozen, el musical

Basado en la exitosa película animada de Disney, cuenta la historia de las hermanas Anna y Elsa, dos princesas del reino de Arendelle unidas por un vínculo inquebrantable, pero separadas por un extraordinario secreto.

Elsa posee el mágico poder de crear hielo y nieve, un don que, al no poder controlar, la lleva a aislarse del mundo y de quienes más ama. Cuando sus poderes desatan un invierno eterno sobre el reino, Anna emprende una aventura para encontrar a su hermana, acompañada de entrañables personajes que la ayudarán a descubrir el verdadero significado del amor.

Con canciones inolvidables como “Libre soy”, personajes que conquistaron a millones de espectadores y una historia que celebra el amor, la valentía y la importancia de aceptarse a uno mismo, el musical invita al público a sumergirse en un universo lleno de emociones y fantasía.

Mientras llega el estreno, los fans pueden revivir la historia de Anna y Elsa en Disney+, que cuenta con Frozen: Una aventura congelada, Frozen 2 y los cortos y especiales de la franquicia.

El equipo creativo local estará compuesto por Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero en la Dirección General, Analía González en la Dirección Coreográfica, Sebastián Mazzoni en la Dirección Vocal, Maxi Vecco en el Diseño audiovisual y José Ponce Aragón en el Diseño Escenográfico, quienes tendrán a su cargo llevar a escena esta nueva producción.

La venta general de localidades ya está disponible a través de TuEntrada, con el beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.