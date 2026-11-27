Por Catalina Irades (*)

Cada año, las grandes publicaciones internacionales intentan anticipar los movimientos que definirán el escenario mundial. Economía, tecnología, inteligencia artificial, conflictos geopolíticos, poder militar, mercados y transformaciones sociales forman parte de esa conversación.

La portada de The Economist proyectada para 2027, al menos en el fragmento que observamos, ofrece una composición visual que invita a detenerse. Una bandera de China, una multitud, elementos tecnológicos, satélites, armamento, robots y escenarios de conflicto parecen convivir en una misma representación del futuro.

No se trata de afirmar que cada ilustración tenga un significado único ni de adjudicarle a la publicación una interpretación que no ha explicitado. Se trata de observar qué temas ocupan el centro de nuestra conversación sobre el porvenir.

Y, sobre todo, qué dimensión parece quedar fuera ¿Dónde está el sujeto humano? ¿Dónde está su salud mental?

No me refiero únicamente a las personas representadas como una multitud. Me refiero al sujeto en su dimensión psicológica: aquel que piensa, desea, teme, trabaja, lidera, obedece, crea, se frustra, toma decisiones y necesita encontrar un lugar en el mundo que está cambiando.

Desde el psicoanálisis, esta pregunta tiene una importancia particular. Freud nos enseñó que el ser humano no es completamente dueño de sus decisiones, que existe una dimensión inconsciente que interviene en sus elecciones, sus vínculos y sus conflictos. No somos máquinas racionales que responden exclusivamente a estímulos económicos.

Sin embargo, buena parte del discurso empresarial contemporáneo continúa tratando al factor humano como una variable de productividad.

Hablamos de eficiencia, competitividad, innovación, transformación digital, inteligencia artificial y crecimiento. Medimos resultados, diseñamos indicadores y proyectamos escenarios. Todo eso es necesario. Pero existe una pregunta que no siempre aparece en los tableros de gestión: ¿qué sucede con las personas que deben sostener esos resultados?

La empresa también es una organización de subjetividades.

Detrás de cada decisión estratégica hay alguien que debe asumir incertidumbre. Detrás de cada proceso de transformación hay personas que necesitan abandonar prácticas conocidas para incorporar otras nuevas. Detrás de cada liderazgo hay una historia, una posición subjetiva, una manera de ejercer la autoridad y de relacionarse con el poder.

Una organización puede incorporar la tecnología más avanzada y, al mismo tiempo, conservar vínculos deteriorados, liderazgos defensivos, dificultades de comunicación, conflictos no elaborados y equipos emocionalmente agotados.

Puede tener excelentes indicadores financieros y convivir con un deterioro silencioso de su capital humano.

La tecnología transforma los procesos; no resuelve automáticamente los conflictos humanos.

En este punto, considero necesario revisar una idea: el factor humano no debería ser entendido solamente como un recurso que la empresa administra. Es el conjunto de sujetos que hacen posible su existencia, pero que también tienen deseos, límites, necesidades de reconocimiento, conflictos y proyectos propios.

Cuando una organización ignora esta dimensión, corre el riesgo de interpretar como falta de compromiso lo que puede ser agotamiento; como resistencia al cambio lo que puede ser temor; como falta de liderazgo lo que puede ser una estructura que no habilita la autonomía.

No todo problema de productividad es un problema de productividad.

A veces, el síntoma aparece en los resultados, pero su origen está en los vínculos, en la comunicación, en la cultura organizacional o en la manera en que se ejerce la autoridad.

El desafío de los líderes no será solamente conducir la transformación, sino comprender qué produce esa transformación en las personas.

Un empresario puede tener una visión extraordinaria y, sin embargo, no saber gestionar la frustración de sus equipos. Un dirigente puede tomar decisiones técnicamente correctas y no advertir el impacto subjetivo que producen. Un profesional puede contar con formación y recursos, pero encontrarse paralizado frente a escenarios de incertidumbre.

Por eso, hablar de salud mental en el ámbito empresarial no es incorporar un discurso de bienestar como una tendencia ni reducirlo a actividades recreativas o beneficios corporativos.

Es comprender que la salud mental también interviene en la capacidad de decidir, sostener responsabilidades, construir acuerdos, atravesar conflictos, adaptarse y desarrollar proyectos.

No se trata de psicologizar todos los problemas de una empresa ni de convertir al psicólogo en un administrador de emociones. Se trata de incorporar una perspectiva profesional capaz de leer la dimensión humana de las organizaciones y trabajar sobre ella.

Quizás el verdadero desafío de 2027 no consista únicamente en anticipar qué tecnologías dominarán el mercado, qué países concentrarán el poder o qué industrias crecerán.

Quizás también debamos preguntarnos qué tipo de personas, de vínculos y de organizaciones estamos construyendo mientras avanzamos hacia ese futuro.

Porque podemos automatizar procesos, acelerar decisiones y multiplicar la capacidad de producción. Pero todavía necesitamos personas capaces de pensar, crear, elegir, convivir y encontrar sentido en lo que hacen.

El futuro no será exclusivamente tecnológico, económico o geopolítico. También será profundamente humano.

Y si las empresas, los gobiernos y sus líderes no incorporan esta dimensión a sus decisiones estratégicas, estarán mirando una parte del escenario mientras dejan fuera otra que resulta determinante.

La salud mental no es un asunto periférico del desarrollo. Es una dimensión que debemos integrar a la conversación sobre liderazgo, productividad, educación, política y futuro del trabajo.

Hay algo que ninguna transformación tecnológica debería hacernos olvidar: detrás de cada sistema hay personas. Y detrás de cada persona hay un sujeto que no puede reducirse a una función, un cargo o un indicador.

El futuro también necesita que volvamos a mirar al ser humano.



(*) Psicóloga | Psicoanalista | Consultora en Factor Humano y Organizaciones