Un hombre de 49 años que era buscado por la Justicia de la provincia de Chaco en el marco de una investigación por un robo millonario fue detenido este jueves en Necochea, tras un operativo desplegado por efectivos de la DDI local.

La captura se concretó en instalaciones del balneario Sahara, ubicado en la zona de avenida 2 y calle 97, donde los investigadores lograron localizar al sospechoso y hacer efectiva una orden judicial de detención y captura nacional.

El procedimiento se realizó luego de un requerimiento de colaboración enviado por efectivos de la División Delitos contra la Propiedad, perteneciente al Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía chaqueña, que buscaban dar con el acusado por un hecho ocurrido en la ciudad de Resistencia.

La causa se inició a partir de un robo denunciado por un hombre de 81 años, quien habría sido víctima de un ingreso delictivo a su departamento. Según la investigación, los autores violentaron la puerta de acceso y sustrajeron una suma de 31.600.000 pesos, además de un revólver calibre 32 y un reloj de la marca TAG Heuer.

A partir de las diligencias realizadas por la fuerza policial de Chaco, uno de los principales investigados fue identificado y se obtuvo información que indicaba que podría encontrarse en Necochea.

Ante esa posibilidad, se solicitó la intervención de la DDI local para establecer su paradero y concretar la detención, en cumplimiento de una orden judicial vigente.

Los detectives de Necochea desplegaron tareas de investigación, recorridas, vigilancias y averiguaciones en distintos sectores de la ciudad, además de trabajos encubiertos para corroborar la información recibida y establecer los movimientos del sospechoso.

Finalmente, lograron ubicarlo en el balneario Sahara, donde procedieron a arrestarlo en cumplimiento de la orden de detención y captura nacional librada mediante el Oficio N° 943/26.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 6 de Resistencia, provincia de Chaco, a cargo de la fiscal Mariana A. Echarri, organismo que dispuso los recaudos legales correspondientes y las gestiones para su traslado, a fin de que comparezca y preste declaración en el marco de la causa.