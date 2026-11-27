Momentos de extrema tensión se vivieron en Alejandro Korn, localidad cabecera del partido de San Vicente, cuando un abusador fue capturado gracias al accionar de los vecinos.

Todo comenzó cuando la madre de Tatiana, una niña de 8 años, fue informada desde la escuela que la pequeña había revelado haber sufrido manoseos por parte de un vecino.

Tras la denuncia, la policía encontró al involucrado, presentando lesiones superficiales en el rostro y brazos, provocadas por la ira de alleagados a la víctima.

La rápida intervención policial permitió su captura, ante la bronca generalizada en la zona, que bien pudo haber terminado en un linchamiento de Carlos Javier Mariano, de 37 años.

Terrible descargo del padre

A través de las redes sociales, Maxi Ávalo, padre de la menor expresó que tiene “muchos sentimientos” que jamás “va a sanar”.

Aludiendo al abusador, disparó: “Estoy seguro que las rejas no son para siempre y tarde o temprano vas a salir y te prometo que te voy a encontrar hijo de puta. Me tocaste lo que más amo en mi vida y esto no te lo perdono”.

Cuando se lo llevó la policía “lamentablemente me encontraba en mi trabajo, gracias a vecinos y familiares tuvo su merecido, pero eso no me llena. Hoy es todo confusión, no paro de llorar, solo puedo decir que gracias a Dios nos informaron del cuerpo médico que no llego a tener contacto con mi hija, solo fue manoseada”, acotó.

Y completó: “Cuando salgas te voy a encontrar y esto no tiene perdón hijo de puta; donde vayas te voy a buscar por el rincón que sea violador de mierda”.