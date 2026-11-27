El Kyndryl Readiness Report 2026, elaborado a partir de una encuesta a 3.700 líderes empresariales y tecnológicos de 21 países, revela que el 64% de quienes invierten en inteligencia artificial y aprendizaje automático reporta retornos positivos, frente al 54% de 2025 y el 42% de 2024. Sin embargo, el nivel promedio de preparación completa frente a riesgos externos cayó del 31% al 24% en apenas un año.

“A medida que la IA crea una oportunidad significativa, las organizaciones se están enfocando ahora en cómo lograr que los retornos tempranos sean sostenibles”, afirmó Martin Schroeter, presidente y CEO de Kyndryl. El ejecutivo señaló que las ambiciones en inteligencia artificial avanzan más rápido que los sistemas necesarios para sustentarlas y destacó la importancia de integrar personas, tecnología y gobernanza.

Argentina: adopción creciente y capacidades desiguales

La situación también se observa en la Argentina, donde la incorporación de inteligencia artificial convive con diferencias importantes entre las empresas que experimentan con nuevas herramientas y aquellas que consiguen integrarlas en sus operaciones.

Un estudio de Foresight, encargado por Google y desarrollado con participación del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indica que el 20,4% de las empresas argentinas ya aplica inteligencia artificial en sus operaciones cotidianas, mientras que el 44,4% planea incorporarla en el corto plazo. El trabajo estima que una adopción más extendida y estratégica podría generar un impacto económico equivalente a entre el 3,7% y el 6,7% del PBI argentino anual. Se trata de escenarios potenciales, no de resultados económicos ya obtenidos.

La Encuesta nacional sobre adopción de IA en Pequeñas y Medianas Empresas de la Argentina, publicada por nadIA, iniciativa de Fundar y el Centro de Evaluación de Políticas basadas en Evidencia de la Universidad Torcuato Di Tella, aporta otra perspectiva. El relevamiento, realizado por la Fundación Observatorio PyME con apoyo del BID sobre 402 empresas manufactureras y de software, señala que el 41,6% utiliza al menos una tecnología de inteligencia artificial. Sin embargo, el 56% de las firmas que adoptaron estas soluciones todavía se encuentra en una etapa experimental, caracterizada por usos puntuales y capacidades organizacionales limitadas.

Apenas el 4% de las empresas relevadas cuenta con un presupuesto específico para inteligencia artificial y solamente el 3,3% dispone de una política formal escrita para orientar su utilización. Además, el 57% de las firmas que utilizan IA no mide formalmente su impacto sobre el desempeño. Estos indicadores muestran que incorporar herramientas no garantiza una transformación de los procesos ni mejoras sostenidas en la productividad.

Infraestructura, datos y transformación del trabajo

La preparación tecnológica es uno de los principales condicionantes para ampliar el uso de inteligencia artificial. Según Kyndryl, aunque el 71% de los ejecutivos considera que su infraestructura central de TI está mayormente o completamente modernizada, el 58% reconoce que necesita una reestructuración significativa para utilizar IA a escala y el 40% afirma que sus datos todavía no están preparados para sostener esa expansión.

Los sistemas de inteligencia artificial necesitan información confiable, integración con plataformas existentes, capacidad de procesamiento y arquitecturas seguras y resilientes. En la Argentina, la encuesta de nadIA también identifica una asociación entre el nivel previo de digitalización y la adopción de estas tecnologías: las empresas que ya utilizan soluciones de nube, comunicación digital y software especializado tienen mejores condiciones para incorporarlas. Esta diferencia puede profundizar las brechas de productividad entre organizaciones con distintas capacidades tecnológicas.

La tendencia se extiende a escala regional. Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2026, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) de Chile, el 27,6% de las grandes empresas de América Latina y el Caribe incorporó IA en sus procesos productivos, frente al 12,8% de las medianas y el 6,8% de las pequeñas.

La transformación también alcanza a las personas y las estructuras organizacionales. El informe de Kyndryl revela que apenas el 27% de las organizaciones rediseñó formalmente los roles y responsabilidades alrededor de la inteligencia artificial. Solo el 29% cuenta con programas de gestión del cambio implementados y el 33% considera que su fuerza laboral está completamente preparada para utilizar estas tecnologías.

La distancia entre expectativas y resultados es significativa: en el relevamiento de 2025, el 87% de los líderes anticipaba que la IA transformaría profundamente los roles laborales durante los siguientes doce meses. Sin embargo, incorporar estas herramientas requiere mucho más que capacitar a los empleados. También implica revisar procesos, redefinir responsabilidades, establecer mecanismos de supervisión y desarrollar nuevas formas de colaboración entre personas y sistemas inteligentes.

Ciberseguridad y control tecnológico

La seguridad aparece como otro de los factores que condicionan la preparación empresarial. Por tercer año consecutivo, los ciberataques encabezan las preocupaciones externas de los líderes consultados por Kyndryl. No obstante, solo el 26% considera que su organización está completamente preparada para responder a estas amenazas, once puntos porcentuales menos que en 2025.

El 61% de los ejecutivos considera que la inteligencia artificial está incrementando la complejidad de las amenazas cibernéticas, mientras que el 76% cree que resulta esencial para una defensa efectiva. La tecnología presenta así una doble dimensión: permite detectar amenazas con mayor rapidez y automatizar respuestas, pero también puede aumentar la sofisticación y la escala de los ataques.

A este escenario se suma la soberanía digital, vinculada con la capacidad de mantener el control sobre los datos, los sistemas críticos y los proveedores tecnológicos. Según el informe, el 68% de los ejecutivos estaría dispuesto a pagar al menos un 10% adicional por soluciones que garanticen un control operativo completo.

Para las empresas argentinas, estas cuestiones adquieren relevancia a medida que crecen las necesidades de procesamiento, conectividad, almacenamiento y protección de información. Las arquitecturas híbridas, que combinan centros de datos propios, infraestructura local y servicios en la nube, aparecen como una alternativa para equilibrar flexibilidad, costos, rendimiento y continuidad operativa.

El próximo diferencial competitivo

Para los especialistas, la próxima brecha en el mercado argentino y regional no dividirá a las empresas que usan inteligencia artificial de las que no lo hacen, sino a aquellas que logren reorganizar sus procesos, proteger su infraestructura y capacitar a sus equipos frente a las que se limiten a incorporar herramientas aisladas sin cambiar su funcionamiento.

