El ministro de Economía, Luis Caputo, continúa en su saga de rechazo a las críticas públicas, aunque en esta ocasión dio un paso más allá, dado que salió al cruce de Esteban Trebucq, uno de los principales propagandistas mediáticos del Gobierno de Javier Milei.

“Para entender bien eso que decís, es que justamente existen los datos. Si vos preferís guiarte por tus amigos, tus ‘sensaciones’, o encuestas de 800 casos, el error lo estarías cometiendo vos”, exclamó el funcionario al desestimar que la gente la esté “pasando mal”.

En igual tono, recordó: “Esto mismo ya ha pasado en octubre del 2025. Tal vez ya lo olvidaste, pero te recuerdo que en aquel momento colegas tuyos repetían en cada programa: ‘el 80 por ciento de la gente no llega a fin de mes’, ‘Milei no termina su mandato’. Los datos en esa época no reflejaban esa ‘realidad’ que ustedes describían con la misma seguridad que lo hacen hoy. Y resulta que el presidente terminó ganando esas elecciones por 17 puntos”.

“Aprovecho para corregir algo que creo constituye la base de tu error: los datos no son un Excel, son lo más aproximado a la realidad del país. Esto es básico de entender para poder opinar con algún sustento”, disparó el titular del Palacio de Hacienda, para luego dar cuenta que “hablar de ‘la gente’, ignorando los datos supera la soberbia y se asemeja más a la tontería. Son los datos los que nos brindan la información más certera. Por eso, todos los ministros serios nos basamos en ellos”.

Acto seguido, arremetió: “No pongas en mi boca cosas que no digo. Nunca negamos que el nivel de pobreza sea altísimo, lo cual constituye en una obviedad el que haya gente que no la pasa bien. Solo remarcamos que bajamos esa pobreza más de 20 puntos porcentuales, para que se entienda que millones de personas están mejor que antes, lo que evidencia que estamos en el camino correcto”.

Estimado periodista: Para entender bien eso que decís, es que justamente existen los datos. Si vos preferís guiarte por tus amigos, tus “sensaciones”, o encuestas de 800 casos, el error lo estarías cometiendo vos. Esto mismo ya ha pasado en Ocrubre del 2025. Tal vez ya lo olvidaste, pero te recuerdo que en aquel momento colegas tuyos repetían en cada programa: “el 80 por ciento de la gente no llega a fin de mes”, “Milei no termina su mandato”. Los datos en esa época no reflejaban esa “realidad” que ustedes describían con la misma seguridad que lo hacen hoy. Y resulta que el presidente terminó ganando esas elecciones por 17 puntos. Aprovecho para corregir algo que creo constituye la base de tu error: 1. los datos no son un Excel, son lo más aproximado a la realidad del país. Esto es básico de entender para poder opinar con algún sustento. Hablar de “la gente”, ignorando los datos supera la soberbia y se asemeja más a la tontería. Son los datos los que nos brindan la información más certera. Por eso, todos los ministros serios nos basamos en ellos. 2. No pongas en mi boca cosas que no digo. Nunca negamos que el nivel de pobreza sea altísimo, lo cual constituye en una obviedad el que haya gente que no la pasa bien. Solo remarcamos que bajamos esa pobreza más de 20 puntos porcentuales, para que se entienda que millones de personas están mejor que antes, lo que evidencia que estamos en el camino correcto. Porque si miramos el pasado, los datos muestran que la pobreza no hizo otra cosa que crecer por años, y desde nuestra gestión ha bajado fuertemente. Pueden quedarse tranquilos los argentinos que nosotros seguiremos trabajando para sacar este país adelante. A eso vinimos, y estamos convencidos que la gente lo valora y nos seguirá apoyando. Saludos — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 27, 2026

Porque si miramos el pasado, los datos muestran que la pobreza no hizo otra cosa que crecer por años, y desde nuestra gestión ha bajado fuertemente”.

“Pueden quedarse tranquilos los argentinos que nosotros seguiremos trabajando para sacar este país adelante. A eso vinimos, y estamos convencidos que la gente lo valora y nos seguirá apoyando”, concluyó Caputo.