Luego de una exitosa gira de más de 30 shows por Argentina y el exterior, Elena Roger cerrará su tour con dos presentaciones en Buenos Aires, el 11 y 12 de diciembre en el Teatro Coliseo, con entradas ya a la venta vía web.

Actualmente se encuentra recorriendo distintos escenarios del país y la región con un concierto que reúne algunas de las canciones que marcaron su trayectoria en el teatro musical y la música popular argentina, acompañada al piano por Nicolás Guerschberg.

Antes de llegar a Buenos Aires, durante octubre, noviembre y diciembre la gira continuará por Santa Fe, Paraná, Montevideo, Chaco, Corrientes, Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba y La Plata, para finalizar en el Teatro Coliseo.

El concierto propone un recorrido por diferentes momentos de su carrera y por un repertorio que refleja las distintas facetas de su trayectoria artística, en un formato íntimo.

Con una profunda y sutil calidad interpretativa, el espectáculo invita al público a sumergirse en un viaje musical que combina canciones y relatos cargados de historia y emoción.

El repertorio incluye No llores por mí Argentina (Don't Cry for Me Argentina), Je ne regrette rien, La vie en rose, Te quiero, Como la Cigarra y Balada para un loco, entre otras.