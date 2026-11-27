La Cámara de Senadores bonaerense dio un paso decisivo para ponerle freno a la contaminación sonora y las maniobras temerarias en la vía pública al aprobar el proyecto de ley presentado por la senadora Emilia Subiza, integrante del bloque Hechos.

La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, establece un régimen integral que prohíbe no sólo la circulación de vehículos con escapes libres o adulterados, sino también su fabricación, venta e instalación en todo el territorio provincial.

El proyecto responde a una problemática creciente en los municipios bonaerenses, donde las explosiones, los “cortes” y los ruidos extremos afectan la salud pública, alteran la convivencia urbana y comprometen la seguridad vial. Hasta ahora, la normativa vigente se limitaba casi exclusivamente a sancionar al conductor con multas económicas que resultaron insuficientes para desalentar estas conductas.

“Las multas por sí solas demostraron que no alcanzan. Necesitamos herramientas reales y disuasivas para terminar con el calvario que sufren los vecinos todos los días y noches, atacando tanto a quien hace ruido en la calle como al negocio ilegal detrás de los escapes adulterados”, señaló Emilia Subiza.

Además, la legisladora destacó que “esta iniciativa surge de una normativa que ya se aplica y funciona en San Nicolás, donde tanto Manuel como Santiago Passaglia atacaron el problema de raíz con muy buenos resultados”.

Los puntos clave

La iniciativa aprobada en la Cámara Alta bonaerense establece la prohibición total de circulación de autos, motos, ciclomotores y cuatriciclos con escape libre, sin silenciador, con sistemas modificados o con dispositivos para generar explosiones, así como las maniobras intencionales de aceleración y “corte” en la vía pública. En paralelo, se prohíbe fabricar, exhibir, vender o instalar escapes no homologados.

Por otro lado, la normativa establece que todos los caños de escape antirreglamentarios decomisados deberán ser destruidos de forma inmediata y obligatoria. Además, la ley faculta a los jueces administrativos a ordenar el decomiso y la compactación del vehículo secuestrado, incluso en casos sin reincidencia, valorando la gravedad de la alteración, el nivel de ruido y si ocurrió en zonas sensibles como hospitales, escuelas o áreas densamente pobladas.

Del mismo modo, quienes circulen en infracción o realicen maniobras ruidosas enfrentarán el secuestro preventivo del vehículo, la retención de la licencia, inhabilitación para conducir de 3 meses a 1 año y multas de 300 a 1.000 Unidades Fijas (UF).

Asimismo, los locales que fabriquen, vendan o coloquen sistemas prohibidos recibirán multas de 1.500 a 5.000 UF, el decomiso de la mercadería, la clausura temporaria (o definitiva en caso de reincidencia) y la inhabilitación para operar en el rubro.

Solo se permitirán escapes especiales en vehículos destinados exclusivamente a competencias deportivas o exhibiciones privadas, los cuales no podrán circular por la vía pública, deberán ser trasladados en medios adecuados y solo podrán ser intervenidos en talleres inscriptos en un nuevo Registro Provincial específico.