La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de autoría de la legisladora Priscila Minnaard, de la Unión Cívica Radical (UCR), que propone declarar 2027 como el año del Bicentenario de la batalla de Carmen de Patagones, en homenaje a la gesta histórica de 1827 en defensa de la soberanía patagónica.

La iniciativa fue aprobada durante la última sesión ordinaria de la Cámara baja bonaerense y busca que el cuerpo legislativo adhiera a las actividades y homenajes que se realicen durante el próximo año por los 200 años de aquel acontecimiento.

En la última sesión aprobamos el proyecto de mi autoría que declara en el ámbito de @HCDiputadosBA, al período 2027 como año del Bicentenario de la batalla de Carmen de Patagones – Gesta patria en defensa de la soberanía patagónica. La iniciativa expresa la adhesión del cuerpo legislativo a las distintas actividades y homenajes de cara al Bicentenario de la Gesta Histórica del 7 de marzo de 1827. Un hito en materia de defensa de nuestra #soberanía, cuando vecinos, gauchos, milicianos y corsarios locales vencieron a las fuerzas invasoras durante la Guerra del Brasil. A partir de esta propuesta, durante el año 2027 toda la papelería y documentación oficial así como la digital de la Cámara de Diputados deberá contener la inscripción en el margen superior derecho la leyenda: “2027 - Bicentenario de la batalla de C. de Patagones – Gesta patria en defensa de la soberanía patagónica” — Priscila Minnaard (@PriscilaMinn) November 27, 2026

El Bicentenario de la batalla de Carmen de Patagones

El proyecto recuerda la batalla ocurrida el 7 de marzo de 1827, cuando vecinos, gauchos, milicianos y corsarios locales participaron de la defensa de Carmen de Patagones frente a las fuerzas invasoras, en el marco de la Guerra del Brasil.

La gesta constituye un episodio significativo de la historia argentina y de la defensa de la soberanía en la región patagónica. A través de esta propuesta, Minnaard impulsó un reconocimiento institucional a quienes participaron de aquel enfrentamiento.

La leyenda que llevará la documentación oficial en 2027

Entre los puntos centrales de la iniciativa se establece que, durante todo 2027, la papelería y la documentación oficial y digital de la Cámara de Diputados bonaerense deberán incluir, en el margen superior derecho, la siguiente leyenda:

“2027 - Bicentenario de la batalla de C. de Patagones – Gesta patria en defensa de la soberanía patagónica”.

De esta manera, la Cámara busca incorporar la conmemoración a sus comunicaciones institucionales durante el año del Bicentenario.

Con la aprobación del proyecto, la Legislatura bonaerense dio un paso para acompañar los homenajes por los 200 años de la batalla de Carmen de Patagones y mantener presente el significado histórico de aquella gesta en defensa de la soberanía patagónica.