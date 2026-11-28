El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, participó de la presentación de la temporada estival de Mar del Plata que se desarrolló en el Hipódromo de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo junto al presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata, Diego Juárez y a los elencos que participarán de la temporada teatral en “La Feliz”.

Pequeños planazos para un día perfecto en Mar del Plata ☀️💙 🌅 Dejarte enamorar por sus paisajes. 📸 Sacarte una foto en el clásico cartel. 🍦 Disfrutar de un heladito artesanal. 🌊 Meter los pies en el agua, ¡y olvidarte de todo! https://t.co/9UJbooEl9u — Turismo Mar del Plata (@mardelplata) November 25, 2026

Scioli resaltó en el evento las acciones promovidas “para entusiasmar a más familias, que todavía no han decidido sus vacaciones, a que elijan Mar del Plata”, la que “tiene características únicas”.

El funcionario también se refirió a “la oferta de más de 200 espectáculos, con alternativas para todos los gustos y los presupuestos” de la ciudad balnearea, de la que dijo que “se preparó como nunca, en especial, para una temporada que va a ser larga y con muy buen movimiento”.

Por último, el secretario nacional afirmó que “los empresarios están actuando con mucha responsabilidad, armando promociones, paquetes turísticos e incentivos para hacer que la visita sea más accesible”.

Entre las propuestas, se destacan las distintas opciones teatrales, con figuras y compañías de artistas nacionales y marplatenses. Además, la ciudad dispondrá de una gran diversidad gastronómica, acciones en balnearios y la organización de fiestas, como apuestas para atraer a los visitantes del país y del mundo.

También estuvieron presentes en el evento, denominado “Mar del Plata levanta el telón”, el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano; y el productor teatral Carlos Rottemberg, junto a artistas, autoridades y otros empresarios del sector turístico, gastronómico y de espectáculos.