El director de la Sociedad Rural Argentina, Andrés Costamagna, manifestó que el aumento de los costos afectó los márgenes de rentabilidad en la ganadería, pese a la mejora de los precios internacionales.

“Un año que para los ganaderos ha tenido una suba de costos, el efecto de la guerra, la suba de los combustibles y la suba de los fletes ha pegado sobre la rentabilidad, con lo cual, los ganaderos cierran con una rentabilidad muy ajustada”, describió en declaraciones a Canal E.

De todas maneras, ponderó el ingreso de divisas que generará la actividad, ya que “van a ser 5.000 millones de dólares contra 3.800 millones de dólares del año pasado”.

“La producción individual ha sido la primera respuesta para ponerse a la altura de poder proveer a los argentinos y a las condiciones del mercado internacional”, destacó en torno al peso de cada animal.

Asimismo, indicó que “Estados Unidos se ha convertido en el segundo cliente de carne de la Argentina, cuando era el quinto cliente en volumen de exportaciones anuales”.

En cuanto a la posibilidad de aumentar el stock ganadero y mejorar la producción, aseveró que “lo primero es aumentar la eficiencia, lo que significa que cada animal tenga más peso y con menos unidades que lleguen a la faena”.

Ese proceso, según explicó, permitiría retener vientres y favorecer la recuperación del stock ganadero. Sin embargo, advirtió que se trata de un camino que requiere tiempo y financiamiento: “Es un proceso que lleva más tiempo, necesita más financiamiento y es lo que hoy no tiene el sector agropecuario argentino”.