Netflix presentó el tráiler y el arte principal de Felicidades, la nueva película hecha en Argentina dirigida por el español Álex de la Iglesia, a estrenarse en todo el mundo el viernes 18 de diciembre. Protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani, la producción reúne a un gran elenco compuesto por Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.

En esta comedia filosa que lleva la cotidianeidad al plano de lo sobrenatural, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer.

Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.

La presencia de un médium en un cumpleaños quiebra el clima de festejo y una noche que se suponía que iba a ser de celebración toma un giro inesperado Felicidades, una película de Álex de la Iglesia protagonizada por Adrián Suar, Griselda Siciliani y un gran elenco, llega a Netflix el 18 de diciembre. — CheNetflix (@CheNetflix) November 27, 2026

Producida por Preludio, Felicidades está basada en la obra homónima de Mariano Pensotti y Adrián Suar. Además, la película marca la primera colaboración de Álex de la Iglesia con una película de Netflix realizada en Argentina.

La otra “Felicidades”

En 2000, estrenó la ópera prima y única película de Lucho Bender -fallecido en 2004-, film que con el correr de los años se transformó en una obra de culto, protagonizada por Gastón Pauls, Pablo Cedrón, Silke, Luis Machín, Carlos Belloso, Alfredo Casero, Marcelo Mazzarello y Cacho Castaña.

Buenos Aires, Nochebuena de 1999. Una noche sofocante. Mientras la ciudad se prepara para celebrar, tres historias se entrelazan: un escritor infeliz busca a la mujer que ama; un médico intenta conquistar a una española; y un odontólogo recorre la ciudad buscando el juguete que su hijo quiere de regalo.

En una fecha que debería sacar lo mejor de las personas, la soledad y la frustración afloran entre quienes quedaron fuera de la fiesta.