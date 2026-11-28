El periodismo argentino atraviesa una jornada de tristeza tras conocerse la muerte de Javier Lozano, histórico periodista de TN y El Trece. El comunicador falleció este sábado 28 de noviembre, a los 66 años, luego de enfrentar una enfermedad que había deteriorado su estado de salud durante los últimos meses.

La noticia fue comunicada en vivo por sus compañeros de TN, Paula García y Santiago do Rego, quienes interrumpieron la habitual dinámica del noticiero para despedirlo con palabras de reconocimiento y emoción. Durante el anuncio, destacaron tanto su compromiso con la profesión como el vínculo que había construido con distintas generaciones de trabajadores del canal.

Lozano había ingresado a Artear en junio de 1987 y, desde entonces, desarrolló prácticamente toda su carrera dentro del grupo. Sus primeros pasos fueron como periodista acreditado en Tribunales. Durante la década del 90 también se desempeñó como productor de Telenoche y posteriormente se consolidó como uno de los cronistas de TN y El Trece.

A lo largo de su recorrido profesional, cubrió acontecimientos de relevancia nacional y siguió de cerca la actividad política e institucional del país. Estuvo acreditado en la Casa de Gobierno y en el Congreso de la Nación, desde donde informó sobre distintos gobiernos, elecciones y hechos centrales de la agenda argentina.

Su último desafío profesional en TN

En 2020, en plena pandemia de coronavirus, Lozano dejó los móviles para incorporarse al equipo digital de TN.com.ar como editor. La posibilidad representó un objetivo personal que había esperado durante años, ya que su formación periodística también estaba vinculada al trabajo gráfico.

En aquella oportunidad, había expresado su entusiasmo por esta nueva etapa y definido la experiencia como un viejo anhelo profesional. Su recorrido por distintas áreas del medio reflejó una carrera atravesada por las transformaciones del periodismo y los cambios en las formas de comunicar.

La despedida de sus compañeros

Durante el anuncio de su fallecimiento, sus colegas hicieron hincapié en la huella que dejó en las redacciones y en los equipos periodísticos que integró durante casi cuatro décadas.

También recordaron que Lozano atravesaba un cáncer de riñón y que su estado de salud había empeorado en los últimos meses. La noticia generó numerosas muestras de afecto y reconocimiento entre quienes compartieron con él años de trabajo.

Con su muerte, el periodismo argentino despide a un profesional que dedicó gran parte de su vida a informar y que formó parte de distintas etapas de la televisión nacional.