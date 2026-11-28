Un motociclista de 36 años murió durante la madrugada de este sábado luego de protagonizar un violento choque contra un automóvil en la localidad de Lisandro Olmos, partido de La Plata. El accidente ocurrió en la intersección de avenida 44 y 197 y la víctima falleció en el lugar.

De acuerdo con la información policial, efectivos del Subcomando Oeste acudieron al lugar tras recibir un alerta por un accidente de tránsito. Al llegar, encontraron al hombre tendido sobre la avenida, en el carril que conduce hacia la Ruta 2, sin signos vitales.

Minutos después, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) arribó a la escena. La médica de guardia constató el fallecimiento del conductor de una motocicleta Zanella de 50 centímetros cúbicos.

Cómo fue el choque en Lisandro Olmos

En el siniestro también estuvo involucrado un Renault Mégane, que terminó con el parabrisas destrozado y daños en la parte delantera de la carrocería.

El automóvil era conducido por un joven de 21 años, quien fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Tras el impacto, se desplegó un operativo policial y de asistencia en la zona, mientras los peritos realizaron las tareas correspondientes para determinar la mecánica del accidente. Durante el procedimiento, la avenida permaneció cortada al tránsito.

La investigación judicial

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 14 del Departamento Judicial La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 2.

Los investigadores buscan establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión y determinar las responsabilidades correspondientes.