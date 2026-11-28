Wanda Nara volvió a convertirse en protagonista de una noche de espectáculo. La conductora participó este viernes del show de María Becerra en el Movistar Arena y sorprendió al público al sumarse a uno de los momentos más esperados de la presentación: el desfile durante la canción “Sexo es la moda”.

La aparición se produjo en el marco del cierre de las ocho funciones que la cantante realizó en el estadio porteño con su Quimera Tour, una propuesta artística que recorre su último álbum a través de distintos alter egos y un escenario montado a 360 grados.

Para la ocasión, Wanda eligió un vestido negro con transparencias, brillos y bordados geométricos. El diseño se destacó por su espalda completamente descubierta y una abertura delantera que acompañó el recorrido por la pasarela.

Su presencia generó una fuerte reacción entre los espectadores, que la recibieron con una ovación. El momento más celebrado llegó cuando se encontró con María Becerra sobre el escenario y ambas se fundieron en un abrazo frente al público.

El encuentro entre Wanda Nara y María Becerra detrás de escena

La participación no terminó con el desfile. A través de sus redes sociales, Wanda compartió imágenes de los preparativos previos a su salida al escenario, acompañada por su equipo de estilismo, encabezado por Kennys Palacios.

#WandaNara 🔥 WANDA NARA SE ROBÓ TODAS LAS MIRADAS EN EL SHOW DE MARÍA BECERRA La conductora fue una de las grandes protagonistas del cierre de la primera etapa del Quimera Tour en el Movistar Arena. María Becerra la invitó a desfilar durante “Sexo es la moda” y el público la recibió con una ovación. Con un vestido negro con transparencias, brillos y una impactante espalda descubierta, Wanda deslumbró sobre la pasarela y protagonizó un abrazo con la cantante frente a miles de espectadores. Pero hubo más: después del show, ambas compartieron un encuentro en camarines, entre abrazos, besos y planes a futuro. “Gracias por venir hermosa. Sos una reina”, le dedicó María en redes sociales. 📲 Los detalles del encuentro y las imágenes de una noche a puro glamour en ANDigital. 📌https://t.co/99ohoV9LZU #MariaBecerra #QuimeraTour #MovistarArena #Espectaculos #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 28, 2026

También mostró parte del encuentro que mantuvo con la cantante en camarines. Entre abrazos, besos y gestos de complicidad, ambas dejaron en evidencia la buena relación que mantienen e incluso compartieron algunos planes a futuro, como entrenar juntas y pasear perros.

Por su parte, María Becerra le dedicó un mensaje público a la conductora después del espectáculo: “Gracias por venir hermosa. Sos una reina”, escribió junto a imágenes de la noche.

Las figuras que pasaron por la pasarela del Quimera Tour

El desfile de “Sexo es la moda” se convirtió en uno de los segmentos distintivos de esta serie de conciertos. En cada función, María Becerra invitó a una personalidad diferente del mundo del espectáculo, la moda y las redes sociales para compartir la pasarela.

Por allí pasaron figuras como Marta Fort, Eva De Dominici, Valentina Cervantes, Carmen Barbieri y Zaira Nara, entre otras invitadas.

Precisamente, Zaira había participado en una de las funciones anteriores, con un llamativo conjunto negro engomado, botas de taco aguja y alas estructuradas con plumas.

Con la aparición de Wanda, la cantante cerró esta primera etapa de presentaciones en Buenos Aires, que tendrá continuidad en febrero. Una despedida a puro espectáculo, con invitados especiales y una convocatoria que volvió a poner al Quimera Tour en el centro de la escena musical.