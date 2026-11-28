Un estremecedor caso conmociona a Miramar, donde una beba de apenas un mes fue encontrada sin vida en un predio del barrio Playa Los Lobos. Por el hecho, la Justicia dispuso la aprehensión de un hombre mayor de edad, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias de la muerte.

El hallazgo se produjo en un terreno ubicado sobre la calle Las Ballenas, entre Las Almejas y Los Nautilos, luego de una serie de tareas investigativas que se habían iniciado a partir de la búsqueda de un grupo familiar de la ciudad.

Según se informó, los investigadores lograron localizar previamente a integrantes de ese grupo en Mar del Plata. Sin embargo, al constatar que la beba no se encontraba con ellos, profundizaron las averiguaciones hasta llegar al lugar donde finalmente encontraron el cuerpo.

El operativo y la intervención judicial

Tras el hallazgo, se desplegó un operativo en el predio con la participación de efectivos policiales, personal de Policía Científica y una médica policial. También estuvo presente el fiscal interviniente, el doctor Moure.

La Fiscalía Descentralizada de Miramar dispuso la aprehensión de un hombre mayor de edad, en el marco de una causa caratulada como «Homicidio agravado por alevosía».

Por disposición judicial, el sospechoso fue trasladado a la sede fiscal y posteriormente alojado en la Unidad Penitenciaria N.º 44 de Batán.

En paralelo, se dio intervención al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño para garantizar la asistencia y el acompañamiento de los menores de edad que integraban el grupo familiar.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía Descentralizada de Miramar, con el objetivo de esclarecer cómo se produjo el hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.