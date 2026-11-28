La Copa Libertadores 2026 tiene nuevo campeón: Palmeiras derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final disputada este sábado en el estadio Centenario de Montevideo y volvió a quedarse con el máximo trofeo del fútbol sudamericano.

El equipo brasileño encontró la diferencia en el segundo tiempo, cuando Ramón Sosa apareció a los 52 minutos para romper el cero y marcar el único tanto de la definición. A partir de allí, el Verdao consiguió administrar la ventaja frente a un conjunto platense que buscó alternativas para llegar al empate, pero no logró cambiar el resultado.

La final enfrentó a dos instituciones con una importante historia en la competencia. Estudiantes llegaba con la ilusión de sumar su quinta Libertadores, mientras que Palmeiras tenía la posibilidad de alcanzar su cuarta conquista y ampliar su palmarés internacional.

El gol que definió la final

Después de una primera etapa disputada, Palmeiras encontró el espacio que necesitaba para ponerse en ventaja. A los siete minutos del complemento, una acción ofensiva terminó con la aparición de Sosa, quien aprovechó la oportunidad dentro del área y venció al arquero Fernando Muslera.

El tanto modificó el desarrollo del encuentro. Con el resultado a su favor, el equipo dirigido por Abel Ferreira apostó a controlar los espacios y reducir las posibilidades de ataque de Estudiantes.

El Pincha intentó adelantarse en el campo y buscó lastimar por distintas vías. Guido Carrillo tuvo una de las oportunidades más destacadas con una definición de chilena, pero el arquero Carlos Miguel respondió y evitó la igualdad.

Pese a los intentos del conjunto argentino, Palmeiras sostuvo la diferencia hasta el pitazo final y desató los festejos en el Centenario.

Palmeiras sumó su cuarta Libertadores

Con esta victoria, el equipo paulista alcanzó su cuarta Copa Libertadores, luego de las consagraciones obtenidas en 1999, 2020 y 2021. De esta manera, volvió a instalarse entre los grandes protagonistas de la historia del certamen.

Para Estudiantes, en cambio, la derrota significó quedarse sin la posibilidad de sumar una nueva estrella a su historia internacional. El club platense había conquistado anteriormente el torneo en 1968, 1969, 1970 y 2009.

La final también tuvo un condimento especial por el antecedente entre ambos equipos. En 1968, Estudiantes había superado a Palmeiras en una definición que necesitó un tercer encuentro, disputado también en Montevideo.

Esta vez, casi seis décadas después, el desenlace fue diferente: Palmeiras se quedó con la gloria y volvió a celebrar en lo más alto del fútbol sudamericano.