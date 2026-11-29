Subterráneos de Buenos Aires extenderá este domingo 29 de noviembre el horario de servicio de la Línea H, con el objetivo de facilitar la movilidad de las personas que asistan al recital de Ed Sheeran en el estadio de Huracán.

De esta manera, una vez finalizado el horario habitual, las formaciones continuarán prestando servicio hasta la 01:30 h con Caseros como única estación de ingreso, mientras que estarán habilitadas para el descenso las estaciones Humberto 1°, Once, Corrientes y Santa Fe.

La extensión horaria busca reducir la dependencia del transporte privado y, al mismo tiempo, potenciar la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo un transporte más eficiente y sustentable en zonas de alta concentración de personas. Cabe destacar que esta modalidad de extensión ya ha sido implementada con éxito durante los recitales de reconocidos artistas como Bad Bunny, Lali, AC/DC y Oasis, entre otros.

Asimismo, como ocurre todos los viernes y sábados, la Línea B también sigue contando con servicio extendido. En ese sentido, el último tren desde Juan Manuel de Rosas sale a la 01:00 h, mientras que el último servicio desde Leandro N. Alem partirá a la 01:30 h. Durante la extensión horaria permanecen abiertas las estaciones J.M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Malabia, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.