“Un héroe es una persona común y corriente que encuentra la fuerza para resistir y perseverar a pesar de obstáculos abrumadores”, dijo el célebre actor, director y activista norteamericano Christopher Reeve, quien terminó tetrapléjico luego de un accidente en una competición de equitación, hace ya más de tres décadas.

Aunque solo vio sus películas, el sagitariano Ángel Enchausti se siente identificado con la reflexión del protagonista de “Superman”. Es que, a lo largo de su vida, tuvo que enfrentar y vencer circunstancias extremas. Al punto que, en una oportunidad, fue dado por muerto y, en otras dos, estuvo al borde de partir de este mundo. “Me pasaron cosas insólitas en la vida”, afirma el actor, organizador de eventos y exDJ.

Todo comenzó en 1982, año en que se produjo la Guerra de las Malvinas y una de las inundaciones más devastadoras del país, con epicentro en la provincia de Chaco. En ese contexto, nació el 21 de diciembre en la ciudad de Resistencia, a los 10 meses de gestación (denominado embarazo postérmino).

“Mi madre me contó que la sacaron de la casa llena de agua, con nueve meses de embarazo. Apenas la trasladaron y la internaron en el hospital, mi cabeza se dio vuelta en su panza. Podía haber muerto. Era una noche de tormenta. El doctor ‘Fito’, que la estaba acompañando, escuchó un trueno. De inmediato, mi cabeza se dio vuelta y nací por parto normal, cuando en el hospital se estaban preparando para efectuar la cesárea”, rememora el menor de seis hermanos (uno fallecido) que le “encantan los truenos”.

A los 5 años, Ángel Enchausti protagonizó otro suceso nada normal y milagroso a la vez. “Me intoxiqué. Pero nunca se supo que ingerí. Inmediatamente, mi madre me llevó al hospital, en donde me hicieron un lavado gástrico. Pero el procedimiento no tuvo un final feliz y los médicos me dieron por muerto. Los enfermeros me llevaron a la morgue del hospital. Desesperada, mi madre ingresó al lugar, robó mi cuerpo y, con la complicidad de Don Juan, el marido de mi abuela, me llevó a una iglesia evangélica, que todavía existe. Allí, un pastor de la comunidad Toba, acompañado por un músico, efectuó una ceremonia que, al cabo de cuatro horas, logró resucitarme. Ni lerdos ni perezosos, mi madre y Don Juan volvieron a llevarme al hospital, en donde los médicos, que no pudieron explicar lo sucedido, me dieron el alta y seguí con la vida normal”, comenta asegurando que todavía quedan testigos de esa época.

El hijo de padre camionero y madre costurera-sombrerera, que se crió en la ciudad chaqueña de Fontana (situada a unos 5 kilómetros de la capital provincial) hasta los 18 y luego emigró a Buenos Aires, ciudad en la que protagonizó un gravísimo accidente de tránsito.

Fue hace 8 años, cuando se separó de su segunda pareja, con quien tuvo mellizos, Brenda y Brian, de 15 (con la primera engendró a Santi y Barbie, de 24 y 19 años). “Como estaba muy cansado, al llegar del trabajo, decidí acostarme para reducir el estrés y las tensiones acumuladas. Horas después, me despertó mi pareja, diciendo que se iba a separar”, rememora Enchausti.

La noticia le cayó como un baldazo de agua helada. Porque luego de una fuerte discusión, subió al auto y partió hacia un local, en donde tenía un compromiso laboral. “Mientras circulaba por la ruta, un camión frenó bruscamente y, como me distraje, lo embestí en la parte trasera. Al reincorporarme, observé que el conductor se había dado a la fuga. Malherido, arranqué el auto y manejé unos 200 metros hasta un destacamento policial, en donde me desvanecí. A las 48 horas, cuando desperté, estaba internado en el Hospital Modelo de Lanús, cuyos profesionales me diagnosticaron traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento. En verdad, no la pasé nada bien, casi me muero”, confiesa reconociendo que “tuve un Dios aparte”.

Una vez más, con coraje, ayuda y trabajo personal, Ángel Enchausti “salió a flote”. Para ello, concentró toda su energía en brindar servicios de organización de eventos y DJ. Simultáneamente, conformó el grupo solidario “Sonrisas para el alma”, con el que recolectaba donaciones y las llevaba a los aborígenes de la comunidad Qom, que habitan en el impenetrable chaqueño.

Hasta que en 2024 descubrió la actuación y se enamoró perdidamente. “Me formé en la Escuela Amigos en Escena y en la Escuela de Teatro oficial de APTRA”, especifica el novel actor que interpretó más de una docena de personajes en teatros céntricos, como Multiescena y El Vitral (en dónde integró el elenco de una obra clásica, Las de Barranco).

En octubre de 2025, por diversas causas (estrés, mala alimentación y escasa actividad deportiva), el hombre -a punto de cumplir 44 años- comenzó a presentar problemas cardiovasculares. “Tras hacerme electrocardiograma, ecocardiograma y análisis de laboratorio, mi cardiólogo, Pablo Fuillet, diagnosticó ‘Angina de pecho inestable’ (síndrome coronario agudo conocido como pre infarto). Durante las consultas, el médico fue categórico: ‘Si no hacés caso, vas a pasar de ser Ángel a Angelito’. Tuve que parar toda la actividad laboral y efectuar un estricto tratamiento, con medicación incluida, que me ayudaron a recuperar una vida sana y controlada”, finaliza Ángel Enchausti comentando que, actualmente, juega al fútbol, entrena en un gimnasio y ensaya Mamma Mía, una comedia musical que se estrenará en diciembre.

