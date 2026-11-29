El mate tiene sus propias reglas, pero también admite variaciones. Hay quienes lo acompañan con bizcochitos de grasa, quienes prefieren las medialunas y quienes buscan algo dulce para cortar el amargor de la infusión. Cada 30 de noviembre, el Día Mundial del Mate invita a poner el foco en una costumbre que atraviesa generaciones y que también se expresa en los productos elegidos para compartir. Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), la infusión está presente en más del 90 % de los hogares argentinos y su consumo promedio alcanza los 6,4 kilos de yerba por habitante al año.

Detrás de ese hábito de todos los días hay una amplia variedad de acompañamientos. En la mesa conviven clásicos como las tostadas, las galletitas dulces, los bizcochitos salados y las facturas, junto con propuestas de panadería y pastelería que amplían las posibilidades del ritual. La elección depende del momento del día, de las preferencias personales y de si el mate se comparte en una ronda, durante una pausa laboral o en una merienda. Para la industria alimentaria, esa diversidad representa una oportunidad para entender qué sabores y texturas buscan hoy los consumidores.

Tradición, sabor y nuevas formas de disfrutar

En ese escenario, la tradición mantiene un lugar central. El estudio Taste Tomorrow, que desarrolla Puratos desde 2012, señala que el 82 % de los consumidores argentinos disfruta de los sabores tradicionales. La preferencia ayuda a explicar la vigencia de productos asociados a la mesa cotidiana, desde las medialunas y las pepas hasta los bizcochitos y las galletitas de distintos tipos. Aunque aparecen nuevas combinaciones y propuestas, los clásicos siguen siendo una referencia para quienes buscan acompañar el mate con sabores conocidos.

El gusto por lo dulce también conserva su lugar. Según el sondeo, el 63 % de los consumidores argentinos mantiene un fuerte deseo de disfrutar de productos dulces, incluso en un contexto económico más difícil. En el ritual del mate, esa inclinación se traduce en alternativas que van desde las facturas y los alfajores hasta las masas secas, las cookies y los productos de pastelería. Más allá de la variedad, el atractivo está en el placer que ofrecen y en su capacidad para convertir una pausa cotidiana en un momento para disfrutar.

Sin embargo, elegir algo dulce no significa necesariamente buscar más cantidad. El estudio indica que el 60 % de los argentinos prefiere mantener el sabor tradicional y consumir menos o elegir porciones más pequeñas. Esta tendencia abre espacio para formatos individuales y opciones que permiten darse un gusto sin resignar calidad. Para acompañar el mate, pueden convivir así una porción de budín, una galletita o una pieza de pastelería con productos de mayor volumen pensados para compartir.

La calidad es otro factor que influye en las decisiones de compra. Taste Tomorrow revela que el 53 % de los consumidores argentinos prioriza la calidad por sobre el precio cuando elige productos de repostería. En panadería y pastelería, el desafío consiste en responder a esa expectativa con propuestas que mantengan su atractivo sin perder de vista las costumbres.

El acompañamiento del mate tampoco se limita a las opciones dulces. Los bizcochitos de grasa, los grisines, las tostadas y otros productos salados forman parte de una mesa en la que cada persona encuentra su combinación preferida. Esta variedad convive con una búsqueda de experiencias diferentes, que combina la nostalgia de los sabores conocidos con novedades capaces de despertar curiosidad. Taste Tomorrow identifica ese interés por propuestas que suman novedad, evocación e interacción, especialmente en el universo de los productos dulces.

Al final, el ritual conserva una característica central: la posibilidad de compartir. Los dulces y los salados acompañan conversaciones, pausas y encuentros, desde una ronda entre amigos hasta una merienda en familia. La tradición sigue marcando el punto de partida, pero la variedad de productos y las preferencias de cada consumidor amplían las opciones.

