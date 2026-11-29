La Marca Editora publicó Manual anticapitalista de la moda, de la periodista y escritora Tansy E. Hoskins, con prólogo de Lucía Levy. Una investigación que expone los mecanismos económicos, sociales y ambientales detrás de una de las industrias más poderosas del planeta.

La presentación de la obra será el jueves 3 de diciembre, a las 19 horas, en Rabia Bar de Palermo (Costa Rica 4901) y se contará con la presencia de Lucía Levy y Vicky Salías, para conversar sobre la industria de la moda y sus contradicciones.

¿Qué hay detrás de la ropa que usamos? ¿Quién la produce, en qué condiciones y a costa de qué? En Manual anticapitalista de la moda, Tansy E. Hoskins desmonta los engranajes de una industria que convierte las inseguridades en oportunidades de negocio, mientras sostiene sus ganancias sobre el trabajo precarizado, la explotación de territorios y la contaminación ambiental.

La edición cuenta con un prólogo de Lucía Levy, quien acerca estas discusiones a una escena concreta de la Argentina reciente. A partir de un video publicado en 2024 por una marca de indumentaria, en el que tres jóvenes ofrecen un supuesto cambio de vida a un hombre en situación de calle a través de una intervención publicitaria, Levy analiza cómo la solidaridad puede convertirse en espectáculo y la vulnerabilidad ajena, en contenido para conseguir aprobación y visibilidad en redes sociales.

En su lectura, el episodio permite observar uno de los mecanismos centrales del capitalismo: la deshumanización. Mientras el consumidor se relaciona con la prenda como un objeto de deseo, desaparecen de escena las personas que la producen y las condiciones en las que trabajan. Levy también pone el foco en la dimensión de género de esta estructura: una industria fuertemente feminizada en sus tareas de confección, pero atravesada por desigualdades salariales y jerárquicas. Así, el prólogo establece un diálogo entre la investigación de Hoskins y las formas en que estas lógicas se manifiestan en nuestra vida cotidiana.

Lejos de considerar la moda un asunto meramente estético, Hoskins plantea que también es una cuestión política. A través de un recorrido por los sistemas de producción y comercialización, expone cómo las grandes marcas construyen deseos e insatisfacciones para sostener un modelo de consumo permanente. El libro invita a mirar más allá de las etiquetas, cuestionar aquello que parece natural e imaginar otras formas de relacionarnos con la ropa y con el mundo.