Entre paisajes naturales, caminos arbolados y la cercanía del Río de la Plata, Punta Indio encuentra en sus celebraciones populares una manera de compartir su historia y sus tradiciones.

Cada 6 de diciembre, conmemora la declaración de autonomía del partido con una celebración. La fecha, de profundo valor histórico y comunitario, se convierte en una oportunidad para poner en primer plano la identidad local y compartir las expresiones culturales de la región.

Los festejos se desarrollan en el Parque Municipal de la Autonomía y comienzan con un acto protocolar durante el cual se entregan reconocimientos.

La jornada continúa con presentaciones de bandas y artistas locales, una exposición de arte en el Palacio Municipal y una feria de artesanos, productores y emprendedores, que permite conocer el trabajo de quienes forman parte de la comunidad.

Organizada por la Municipalidad de Punta Indio, la propuesta invita a disfrutar de una tarde de encuentro con entrada gratuita. Además de celebrar un nuevo aniversario, es una buena ocasión para acercarse a este destino de la ribera bonaerense, donde los paisajes naturales, la tranquilidad y la vida comunitaria forman parte de su atractivo turístico.