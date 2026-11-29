Mediante la Resolución 82/2026, la Secretaría de Transporte de la Nación dispuso la modificación de los parámetros operativos de la Línea 29 de Jurisdicción Nacional, operada por la Empresa de Transporte Pedro de Mendoza Comercial e Industrial SA.

Según se informó, la reestructuración forma parte del proceso de optimización de la red de transporte público, orientado a “adecuar los servicios a la demanda actual, ampliar la cobertura territorial, mejorar las frecuencias y fortalecer la conectividad con otros medios de transporte”.

Las modificaciones fueron definidas a partir del análisis de la oferta, la demanda y la conectividad, y contemplaron los aportes recibidos durante la instancia de participación ciudadana, desarrollada en el marco de la Resolución N° 55/2026 de la Secretaría de Transporte.

“La reorganización permitirá optimizar los recorridos, mejorar la eficiencia del servicio y ampliar las posibilidades de acceso para los pasajeros”, se sumó.

En particular, la Línea 29 extenderá sus servicios hasta el Parque de los Niños, el Centro de Alto Rendimiento de River Plate y al predio de Tiro Federal, incorporando nuevas conexiones en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Las modificaciones en los recorridos entraron en vigencia este sábado 28 de noviembre.

Cómo serán los nuevos recorridos de la Línea 29

Ramal A: La Boca–Olivos: modificará parcialmente su itinerario en el entorno de Parque Lezama para mantener la cobertura y la conectividad de los usuarios de este sector.

Ramal B: Plaza Italia–Parque Sarmiento: concentrará sus servicios en el tramo de mayor utilización del recorrido, mejorando las frecuencias y fortaleciendo la conexión con la Línea D de subterráneos y otros corredores de transporte público. Dejará de circular entre La Boca y Plaza Italia.

Ramal C: La Boca–Parque de los Niños: extenderá su recorrido desde la Estación Rivadavia hasta el Parque de los Niños, brindando acceso directo a nuevos destinos deportivos y recreativos de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, facilitando el acceso al predio del Tiro Federal y al Centro de Alto Rendimiento del Club Atlético River Plate.

El área de Transporte indicó que “a partir de los aportes recibidos durante la instancia de participación ciudadana y del trabajo coordinado con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se incorporó una modificación en los recorridos A y C para que ambos servicios circulen por los carriles exclusivos del Centro de Trasbordo de Barrancas de Belgrano, en sentido hacia Olivos y el Parque de los Niños, favoreciendo la integración con otros servicios de transporte público y el ordenamiento de la circulación en el sector. Ambos recorridos continuarán conectando los barrios de San Telmo y Palermo”.

Qué frecuencias tendrán los recorridos

La reorganización permitirá ampliar la cobertura de la línea y mejorar la oferta de servicios a partir de una distribución más eficiente de las unidades disponibles. En condiciones de máxima prestación, los ramales A y C pasarán de ofrecer 14 a 16 servicios por hora en conjunto, mientras que el ramal B tendrá intervalos de hasta 10 minutos entre servicios. A continuación, se detallan las frecuencias previstas para cada recorrido:

Recorrido A: La Boca (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – Olivos (partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires), con frecuencias de entre 5 y 7 minutos en horas pico.

Recorrido B: Plaza Italia – Parque Presidente Sarmiento (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con frecuencias de entre 10 y 16 minutos en horas pico.

Recorrido C: La Boca – Parque de los Niños (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con frecuencias de entre 15 y 20 minutos en horas pico.

Cabe destacar que los tres recorridos prestarán servicios durante las 24 horas.

