Hay cocineros que utilizan la técnica para sorprender con preparaciones difíciles de reconocer. Juan Martín Santcovsky eligió otro camino: aplicar lo aprendido en la alta cocina a platos familiares, de esos que invitan a compartir y a quedarse un rato más.

Esa filosofía está detrás de La Trastienda Bodegón, su proyecto gastronómico ubicado en Balcarce 460, San Telmo, dentro de la histórica sala de espectáculos. En noviembre, el restaurante cumple su primer año y lo celebra con novedades en su carta primavera-verano, una oportunidad para descubrir la propuesta del chef y los platos que comienzan a convertirse en clásicos de la casa.

De la alta cocina a los sabores de siempre

Santcovsky comenzó a cocinar desde muy joven. A los 19 años ya estaba al frente de su primer proyecto gastronómico y, algunos años después, integró el equipo de elBulli, el reconocido restaurante de Ferran Adrià en España.

La experiencia marcó su manera de entender la gastronomía, aunque no necesariamente por el tipo de platos que quería servir. De allí incorporó una mirada sobre el producto, los procesos, las texturas y la precisión que hoy aplica a una cocina mucho más cercana.

A su regreso a la Argentina, profundizó esa formación con estudios de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Buenos Aires. Con más de 15 años de trayectoria, desarrolló distintos emprendimientos gastronómicos, entre ellos Sale e Pepe, y construyó una mirada que combina oficio culinario y gestión.

En La Trastienda Bodegón, esa experiencia se traduce en una premisa: hacer extraordinariamente bien aquello que parece simple.

“Para mí, la técnica tiene sentido cuando mejora lo que comés, no cuando necesita ser explicada. Me interesa que alguien pida un plato que conoce de toda la vida y descubra que puede sorprenderlo por su sabor, su textura o su preparación”, afirma Juan Martín Santcovsky.

Un bodegón contemporáneo, con raíz española y espíritu porteño

La carta parte de una tradición de tapeo y platos para compartir, con influencias españolas reinterpretadas desde los sabores y las costumbres de Buenos Aires.

En las mesas conviven pequeñas preparaciones para picar, cazuelas, croquetas y platos principales generosos. La propuesta busca conservar el carácter cercano y reconocible de un bodegón, pero con decisiones de cocina que aportan un sello propio.

Uno de los ejemplos más representativos es la milanesa de bife de chorizo gratinada con provolone, que Santcovsky identifica como uno de los platos emblemáticos del lugar.

La presentación también es parte de esa experiencia. Desde una mesa que se llena de pequeños platos de tapeo hasta una preparación principal que llega en una fuente generosa, la intención es que cada comida tenga algo para disfrutar y compartir, incluso antes del primer bocado.

La carta primavera-verano suma dos novedades en la sección de tapeo y una incorporación a los platos de bodegón para compartir:

Buñuelos de espinaca : Elaborados con espinaca fresca y parmesano, tiernos por dentro y crocantes por fuera, acompañados de alioli de ajos confitados.

: Elaborados con espinaca fresca y parmesano, tiernos por dentro y crocantes por fuera, acompañados de alioli de ajos confitados. Provoleta : Queso provoleta de Tandil dorado a la plancha, acompañado de vegetales asados con aceto y aceite de oliva.

: Queso provoleta de Tandil dorado a la plancha, acompañado de vegetales asados con aceto y aceite de oliva. Salmón: Postas de salmón rosado grillado con crocante de hierbas, sobre una salsa de fondue de quesos y azafrán, con una corona de puré de boniato asado y parmesano gratinado. Una de las incorporaciones que, según el chef, ya está teniendo una gran respuesta entre los comensales.

Una mesa en el corazón de La Trastienda

El restaurante comparte espacio con La Trastienda, una sala que forma parte de la historia cultural de Buenos Aires y que, desde su llegada a San Telmo en 1994, recibió a artistas de diferentes géneros y generaciones.

Esa relación con la música, el teatro y la vida cultural porteña es uno de los rasgos distintivos del Bodegón. Artistas, productores, público y vecinos forman parte del movimiento cotidiano de un lugar que sigue sumando historias.

A un año de su apertura, la cocina del Bodegón comienza a trascender el atractivo de la sala y a construir una identidad propia. Su propuesta gastronómica se convierte en un motivo de visita por sí misma, sin perder el vínculo con la cultura que le da vida al lugar.

El espíritu es el de un punto de encuentro, con platos para compartir, servicio cercano y espacio para la conversación y la sobremesa. Una experiencia que incorpora la historia de La Trastienda a su identidad y le da continuidad a través de nuevos encuentros alrededor de la mesa

“Queremos que la gente venga a comer porque le gusta nuestra cocina, pero también que disfrute de estar en un lugar en el que todo el tiempo están pasando cosas, artistas, músicos. La Trastienda tiene una historia enorme y nosotros queremos aportar algo propio a todo lo que sigue sucediendo acá”, dice Santcovsky.

A un año de abrir sus puertas, La Trastienda Bodegón comienza una nueva etapa con su carta de temporada y una propuesta que reúne cocina, oficio y encuentro en un espacio donde la escena cultural porteña continúa escribiendo nuevas historias.