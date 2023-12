Habló el intendente que dejó los sueldos sin pagar: “Perdón”

El saliente intendente de Puan, Facundo Castelli, terminó con la incertidumbre en cuanto a su paradero y publicó un pronunciamiento en redes sociales, en medio de una severa crisis en el distrito, al cual dejó sin dinero en las arcas y con obligaciones por cumplir.

“Perdón” fue titulado su posteo y alegó que “Seguramente estas palabras no son las que me hubiera gustado decir en esta fecha y de esta forma, pero lamentablemente me encuentro atravesando un problema de salud, transitando un tratamiento ambulatorio psiquiátrico y psicológico del cual espero recuperarme pronto”.

“En primer lugar le quiero pedir disculpas a todo el personal municipal por no poder abonar los salarios en tiempo y forma del mes de noviembre, espero que esta situación se solucione rápidamente con la nueva administración de Diego Reyes, al cual le deseo el mayor de los éxitos”, enfatizó el dirigente de la UCR.

PERDON Seguramente estas palabras no son las que me hubiera gustado decir en esta fecha y de esta forma, pero... Publicado por Facundo Castelli en Jueves, 7 de diciembre de 2023

Luego aclaró: “En ningún momento se desviaron fondos para la agrupación vecinal. Lo que se hizo fue una devolución de recursos de 83 millones de pesos. Esta agrupación en el mes de agosto ingresó a una cuenta municipal 83 millones los cuales se utilizaron para el pago de salarios, por ende a lo que se procedió es a la devolución de esos recursos, que no eran municipales, a la cuenta bancaria de dicha agrupación. Toda esta operatoria está respaldada por sus respectivos decretos y actos administrativos. Por lo tanto, en caso de que se realice alguna denuncia penal en relación a este tema, seré el primero en ponerme a disposición de la justicia para aclarar tal situación”.

“La Municipalidad atraviesa desde el mes de agosto un déficit mensual de 100 millones de pesos aproximadamente, el cual fue absorbido en un primer momento por el aporte del frente vecinal y luego con ATP que giro la provincia de Buenos Aires”, acotó.

Acto seguido, dijo que en estos años de gestión dio “todo”, con “aciertos y con errores pero siempre con la firme convicción de poder dar a cada vecino una mejor calidad de vida”.

“Me voy con la conciencia tranquila que trabaje honestamente estos 12 años, y para aquellos que creen lo contrario que lo lleven a la justicia a la cual estoy a entera disposición”, completó Castelli previamente a agradecer a sus afectos.