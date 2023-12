Kicillof inició su segundo mandato con un duro discurso contra el “ajuste” de Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, prestó juramento este lunes en la Cámara de Diputados de la Provincia y comenzó oficialmente su segundo mandato.

En la ceremonia estuvo presente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se llevó todas las miradas y recibió reiterados aplausos. También asistieron los legisladores nacionales Eduardo “Wado” De Pedro y Máximo Kirchner, intendentes, los sindicalistas Hugo Moyano y Héctor Daer, la titular de Abuelas de Plaza de Myao, Estela de Carlotto, entre otros.

Nada de esto puede conseguirse sin recursos. En este tiempo se escucharon barbaridades tan inexactas como injustas con relación a los recursos que recibe la provincia de Buenos Aires. — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 11, 2023

Tras recibir el diploma, Kicillof pronunció un breve y lacerante discurso para repasar los hitos de su gestión y desmarcarse de la política del presidente Javier Milei.

En primer término le agradeció a la exvicepresidenta. “Gracias por venir y estar, Cristina”, expresó. Luego se enfocó de lleno en su alocución.

“La reelección se produce en circunstancias de extendido descontento social. Se valoró lo que realizamos en condiciones complejas y se volvió a elegir a este gobierno. No nos eligieron para seguir haciendo lo mismo, sino para seguir transformando”, puntualizó, en los albores de una nueva gestión.

De más está decir lo emocionado que estoy. Sabemos que nos tocó transitar cuatro años extremadamente difíciles, en los que atravesamos sucesos inesperados e inéditos, algunos de ellos enormemente dolorosos. Sin embargo, hoy estamos acá: firmes como siempre y resueltos a seguir… pic.twitter.com/OZ8Mld6p8n — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 11, 2023

De inmediato, comenzó a contrastar con el plan del flamante presidente de la Nación, Javier Milei. “Estamos ingresando en un escenario muy particular. La justicia social no es una aberración, la educación y la salud pública son un derecho que no se toca y las Malvinas son innegociablemente argentinas”, aseveró el gobernador, posicionándose en las antípodas de la proclama del jefe de Estado.

“Pese a todas las dificultades, los bonaerenses evaluaron que lo que falta no se consigue ni con motosierra ni con ajuste”, achacó, un día después de que Milei alertara que “no hay alternativa al ajuste”.

Los fragmentos restantes de su discurso fueron una continuidad de expresiones para rebatir las ideas vertidas por Milei. “La justicia social no es una aberración y sin igualdad de oportunidades, la famosa libertad es una estafa”, apuntó.

También levantó el reclamo por los fondos de la coparticipación. “Nos toca recuperar los recursos que nos fueron quitados”, manifestó, anticipando una disputa con la Nación y con la Ciudad de Buenos Ares.

Y sentenció: “La vida no es un mercado, la patria no se vende”.