Larroque destacó el “valiente, esclarecedor y responsable” mensaje de Kicillof

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, calificó de “histórico” al discurso del gobernador Axel Kicillof ante la Asamblea Legislativa, al asumir su segundo mandato.

El funcionario sostuvo que el mensaje fue “valiente, esclarecedor y responsable”, sobre todo, teniendo en cuenta “el contexto que toca” con un Gobierno nacional con el foco puesto en el ajuste.

“Puso luz en un momento muy oscuro. Fue un discurso brillante, sin renunciamiento. Esto necesita el 45 por ciento que acompañó a Sergio Massa y la militancia en general. Y en el futuro no muy lejano, gente que se va a decepcionar y chocar con una realidad que no esperaba”, acotó el ‘Cuervo’ en declaraciones a la AM 750.

Asimismo, consignó que “son de esos hitos que vamos a referenciar como el momento en el que comenzó a marcarse una mirada distinta a lo que hoy todos respetamos, porque surge del voto popular, pero que no podemos dejar de marcar diferencias”.

“Creo que era un día muy complejo. Por eso marco al discurso como histórico, que con el tiempo lo vamos a ir viendo en la perspectiva histórica que tiene. Es un momento muy complejo. Cada palabra podría tener un sentido hacia un lugar u otro. Y el gobernador asumió el desafío con valentía. Él no se corre de las responsabilidades”, ponderó el titular de la cartera social.

Dijo en igual tesitura que “se enmarca en el peronismo y en una fuerza que no se puede preocupar solamente por los problemas locales de la Provincia. Un destino común requiere una mirada solidaria con el resto del país. No es una tarea solo de Axel. Sin dudas él quedó posicionado en un lugar importante y asumió ese desafío”.