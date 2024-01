Adorni endilgó a “rumores de desacuerdo” con el DNU y la Ley Ómnibus los saltos en los dólares

Manuel Adorni aseguró este martes que las reformas impulsadas a través del DNU y de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como Ley Ómnibus, “son necesarias para evitar el desastre”, y señaló que la variación en la cotización de los dólares financieros de las últimas jornadas “es apenas una muestra gratis de lo que puede suceder si la política no acompaña lo que planteamos como el cambio”.

“En los últimos días vimos alguna repercusión en la cotización de los tipos de cambio. Queríamos marcar que no es un tema menor lo que pasa cuando se hacen las cosas bien, y tampoco lo que ocurre cuando se hacen las cosas mal”, expuso.

Y explicó que “al inicio de la gestión, con las medidas de urgencia del ministro (de Economía) Luis Caputo, se lograron estabilizar determinadas variables de la economía, lo que fue el puntapié para seguir avanzando en el DNU y en la Ley Bases enviada al Congreso de la Nación”.

“Los rumores de desacuerdo en algunos puntos de la Ley y los amparos con el DNU, en el marco del debate legislativo que comienza hoy, generaron que los dólares financieros en pocos días salten de 900 a 1.200 pesos”, enfatizó, y subrayó que “sabemos y estamos convencidos hacia dónde vamos si la ley se aprueba, y también hacia dónde vamos si no se aprueba. Que se apruebe o no depende del Congreso y de la política que allí está representada”.

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial confirmó que este mismo martes se presentarán en el Congreso de la Nación el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para “dar las explicaciones que los diputados crean pertinentes” en el inicio del debate legislativo.

“Para nosotros las reformas son necesarias para evitar el desastre. Lo que vimos en el mercado financiero en términos de la cotización del dólar es apenas una muestra gratis de lo que puede suceder si la política no acompaña lo que nosotros planteamos como el cambio”, recalcó, en tono amenazante.

Por otro lado, comunicó los detalles del Plan de Racionalización de Gastos del Ministerio de Seguridad, en el marco del “achicamiento de la estructura del Estado y del ahorro fiscal que queremos generar”, y enumeró algunos detalles para el primer trimestre del año: “Al margen de las fuerzas, la cartera tiene 1.254 empleados, de los cuales 98 tenían algún tipo de doble contratación por lo que fueron dados de baja; además había 77 contratos dados de alta en 2023 que también fueron rescindidos, mientras que 400 que se encuentran en revisión y tendrán una definición en las próximas semanas”.

Finalmente, abordó un contrapunto que lo tuvo a él, a la periodista Silvia Mercado y al propio Javier Milei como protagonistas: “Ayer hubo algún comentario de una periodista en relación a un detalle sobre la mudanza del Presidente, haciendo referencia a los voceros oficiales. El único vocero oficial del Presidente en la Casa Rosada soy yo. No hay otra voz que lo represente, y en tal caso todo lo que no salga de mi boca y no sea real, es mentira”, enfatizó luego, haciendo referencia aunque sin nombrarla a la mencionada Mercado.

Y siguió: “Lo aclaro a tono personal porque por supuesto se puso en riesgo mi trabajo, lo que yo represento que es la voz del Presidente, y me gustaría que no vuelva a ocurrir porque el único vocero soy yo”, al tiempo que pidió que los periodistas entiendan que “cuando hablen de ‘vocero’ voy a entender que están hablando de mí, como ocurrió ayer”.

El problema se suscitó porque la periodista de La Nación + había confirmado que los cuatro perros mastines de Milei ya estaban viviendo en la Quinta Presidencial de Olivos, lo que motivó una contundente respuesta del mandatario desde su perfil en la red social X y un ida y vuelta que puede verse en nota aparte.