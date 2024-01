Adorni y Milei contra una periodista por los perros y su mudanza a la Residencia de Olivos

En su habitual conferencia de prensa de este martes, y luego de tratar diversos temas caros a la realidad social, económica y política argentina, Manuel Adorni le dedicó un párrafo especial a lo informado por la periodista Silvia Mercado en relación a que los perros de Javier Milei, los mastines ingleses Murray, Milton, Robert y Lucas a quienes considera sus “hijos de cuatro patas”, ya vivían en la Residencia Presidencial de Olivos.

“Ayer hubo algún comentario de una periodista en relación a un detalle sobre la mudanza del presidente Javier Milei, haciendo referencia a los voceros oficiales. El único vocero oficial del Presidente en la Casa Rosada soy yo. No hay otra voz que lo represente, y en tal caso todo lo que no salga de mi boca y no sea real, es mentira”, enfatizó luego, haciendo referencia aunque sin nombrarla a la periodista Mercado.

Y siguió: “Lo aclaro a tono personal porque por supuesto se puso en riesgo mi trabajo, lo que yo represento que es la voz del Presidente, y me gustaría que no vuelva a ocurrir porque el único vocero soy yo”, al tiempo que pidió que los periodistas entiendan que “cuando hablen de ‘vocero’ voy a entender que están hablando de mí, como ocurrió ayer”.

El problema se suscitó porque la cronista de La Nación + había confirmado que los cuatro perros mastines de Milei ya estaban viviendo en la Quinta Presidencial de Olivos, lo que motivó una contundente respuesta del mandatario desde su perfil en la red social X y un ida y vuelta que puede verse en este link.

FALSO.



Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos.



La información oficial se transmite a través de @OPRArgentina y… pic.twitter.com/0kTo6JKNK8 — Javier Milei (@JMilei) January 9, 2024

“FALSO. Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos. La información oficial se transmite a través de la Oficina del Presidente de la República Argentina y Vocería Presidencial. Sería bueno que el periodismo le dedique un poco más de tiempo a los graves problemas del país y a la necesidad de aprobar las reformas para evitar la crisis que heredamos y menos tiempo a cuestiones de índole privada”, escribió Milei.

Presidente, cómo voy a inventar una información? Pregunté a un vocero oficial y me contestó. Dije exactamente lo que me informaron . EXACTAMENTE. Lo puedo probar. Espero que me pida disculpas x este tuit. https://t.co/ZPGmjGSyuK — Silvia Mercado (@SilMercado) January 9, 2024

Ello impulsó a una nueva respuesta de la colega, quien dijo: “Presidente, ¿cómo voy a inventar una información? Pregunté a un vocero oficial y me contestó. Dije exactamente lo que me informaron. EXACTAMENTE. Lo puedo probar. Espero que me pida disculpas por este tuit”.

Aquí la mentirosa de "la periodista" se aferra a su mentira, muestra el celular como si eso fuera prueba de algo y en simultáneo, sabiéndolo o no, pone en riesgo el trabajo del ÚNICO VOCERO PRESIDENCIAL @madorni .

Así de "serios" son algunos de estos mentirosos seriales... https://t.co/SyJ29hW4rV — Javier Milei (@JMilei) January 9, 2024

Ante esto Milei redobló la apuesta: “Aquí la mentirosa de ‘la periodista’ se aferra a su mentira, muestra el celular como si eso fuera prueba de algo y, en simultáneo, sabiéndolo o no, pone en riesgo el trabajo del ÚNICO VOCERO PRESIDENCIAL Manuel Adorni. Así de ‘serios’ son algunos de estos mentirosos seriales…”, escribió en X.

Finalmente, y en un aparente manto de paz, Mercado citó el tweet de Milei y escribió simplemente: “Adorni, te banco. Sabelo”.

Se puso en riesgo mi trabajo es un montón. https://t.co/AExDaBlD2s — Gabriela Cerruti (@gabicerru) January 9, 2024

Como si todo esto fuera poco, quien se involucró también fue quien ofició de vocera del saliente Alberto Fernández, la también periodista Gabriela Cerruti, quien dijo “‘Se puso en riesgo mi trabajo’ es un montón”.

Punto final para un contrapunto con muy poco contenido político.