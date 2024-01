Jorge Macri justifica la deportación: “Acá lo que está en discusión es delito o gente honesta”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ratificó sus dichos sobre las personas nacidas en el exterior y que delinquen en Argentina y afirmó en ese sentido que “si un extranjero comete un delito en un país es deportado inmediatamente”.

“Acá lo que está en discusión es delito o gente honesta. Si un extranjero comete un delito en un país es deportado inmediatamente”, insistió el dirigente PRO.

Acto seguido, consignó que “no importa quién hizo la toma, quién hizo la venta Ilegal. En el caso de La Matanza fue un enfrentamiento entre gente de otros países”.

🚔 #Policiales | Masacre en toma de tierras de González Catán: Hay 5 muertos, 6 heridos de bala y al menos 3 tiradores



📌 https://t.co/lOv9YNxq4s pic.twitter.com/qLqHYAOuet — ANDigital (@ANDigitalOK) January 15, 2024

“Quiero detenerme un segundo en algunos datos que por ahí la gente no conoce. Solamente el año pasado tuvimos 4.000 delitos cometidos en la Ciudad. Más de 10 por día cometidos por delincuentes que son extranjeros e ilegales en la Argentina”, precisó Macri.

“Son extranjeros que vienen a cometer delitos, no vienen de buena fe, no vienen a trabajar, no vienen a trabajar como lo hace la buena gente, son sicarios, es gente contratada que es parte de organizaciones”, advirtió.

Así las cosas, consideró que la Ciudad de Buenos Aires necesita reponer “el reconocimiento facial porque muchos de estos delincuentes son buscados por la Justicia Federal”.

“El reconocimiento facial, cuando lo tuvimos funcionando, en 13 meses nos permitió detener 1.800 delincuentes peligrosos, que hacía años estaban siendo buscados”, concluyó.